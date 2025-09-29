Denuncian la "degradación acelerada" de la ensenada de Niembru (Llanes): "Es una situación cutre, que da vergüenza ajena""

La gestión de la ensenada de Niembru, uno de los atractivos del concejo de Llanes, ha sido un verano más "notablemente deficiente", denuncia la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), que ha elaborado un extenso dosier sobre el uso y manejo de este espacio de alto valor natural y paisajístico, incluido en la Red Natura 2000 como espacio protegido. Denuncia su "degradación acelerada".

"Cada verano, en particular en este, los problemas se han agravado, evidenciando un caos notable en la administración de este espacio natural. Las condiciones empeoran año tras año, lo que demuestra la necesidad urgente de abordar y resolver las cuestiones existentes para preservarlo, y disfrutar de él de manera ordenada y digna", señala.

Presión creciente

El "incremento progresivo de visitantes", ejerce una "presión creciente sobre los recursos y servicios del área". En días de máxima afluencia, el entorno se ve "desbordado y la capacidad de acogida se supera con creces". Esto genera "retos importantes en materia de limpieza, conservación y convivencia ciudadana", apunta.

La afluencia de vehículos es tal que muchos días resulta imposible hallar aparcamiento. "Para hacer más ridícula la situación, el autobús de playas gratuito que el Principado ha puesto en funcionamiento, es muy grande, provoca atascos y problemas de circulación en el puente de la ensenada y va siempre vacío", indica AVALL.

Acampada irregular

Entre los principales problemas detectados por la agrupación, que preside María José Rodríguez, figura la "acampada irregular" de "furgonetas y autocaravanas, que "usurpan los aparcamientos, las praderas del parque, e incluso las mesas de merendero existentes, y que privatizan el espacio público, especialmente el muelle del puerto, y todo el entorno del parque de la antigua cantera, entre el pueblo de Niembru y el puerto".

Más: "Hay días con saturación de piraguas, tablas de paddle, y otras embarcaciones"; "no hay ningún baño público en la zona"; "el entorno está cuajado de papeles, orines y excrementos humanos"; y "el área recreativa de la ladera está totalmente abandonada" y es utilizada como "un enorme váter".

También están "completamente abandonadas" una de las sendas que comunican el puerto con la playa de Toranda y el área recreativa de la península de El Cuervo. Todo ello conforma una situación "cutre, que da vergüenza ajena", según AVALL. "Desde luego no es un ejemplo de ‘Llanes, concejo de excelencia turística’", alerta el colectivo.

Contadores de coches

¿Soluciones? Además de un mantenimiento adecuado y de controlar el aparcamiento, AVALL juzga "imprescindible" instalar baños públicos temporales. "El concejo de Llanes lleva años saturado en verano, y observando las nuevas promociones de segundas residencias, la situación sin duda empeorará en los próximos años. Los aparcamientos tampoco pueden crecer, porque literalmente no caben más personas en las playas. La capacidad es la que es", apunta.

"Los aparcamientos autorizados de pago deberían incorporar contadores de coches electrónicos, y avisar en la autopista y en las entradas a los pueblos de las plazas disponibles, y si no hay sitio no se puede acceder y hay que dar la vuelta, así de simple, y de drástico. En las playas de muchos rincones de España y espacios naturales de montaña hace ya años que se hace", concluye AVALL.