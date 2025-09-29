Exigen un paso de cebra en Las Quintas de Bricia (Llanes): "Existe un grave peligro"
El Principado, titular de la carretera, hace caso omiso a las reclamaciones vecinales
Vecinos de los edificios de la urbanización Las Quintas de Bricia y su entorno reclaman un paso de cebra en la carretera LLN-11 (Posada-Barru), junto al cruce con la AS-379 (Llanes-Ribadesella). Consideran que existe un "grave peligro" para los vecinos y viandantes, especialmente en temporadas de tráfico intenso, ya que no hay aceras, ni paso alguno por el que cruzar la vía o acceder a Posada. Se han quejado al Ayuntamiento, que alega que es una carretera autonómica y que el Principado desoye sus demandas. Sí hay pasos de cebra a unos centenares de metros, pero no aceras más allá de la urbanización para llegar a ellos sin cruzar la vía.
