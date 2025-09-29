Parres da el primer paso para construir vivienda pública: cede 1.378 metros cuadrados en Arriondas Norte al Principado

El Ayuntamiento de Parres ha aprobado iniciar el procedimiento para ceder al Gobierno del Principado una parcela municipal destinada a la construcción de vivienda pública. Se trata de un terreno con una superficie de 1.378, 21 metros cuadrados, ubicado en el área residencial de Arriondas Norte.

La propuesta, presentada por del PSOE, salió adelante en el último pleno municipal, con el apoyo de su socio de gobierno, Foro, así como del Partido Popular e Izquierda Unida. La concejala de IU, Elena Toyos, no obstante advirtió de la necesidad de una estrategia más ambiciosa en materia de vivienda: "Necesitamos un plan sostenido que amplíe la vivienda publica en todo el oriente asturiano en coordinación con el Principado para dar respuesta a una emergencia habitacional que ya no se puede negar", subrayó.

Cs, la voz discordante

La única voz disonante fue la de Ciudadanos. Su concejala, Mili de la Maza, votó en contra de la propuesta alegando deficiencias técnicas en el expediente: "Está incompleto. No solo la propuesta tiene carencias sustanciales, sino que desde el punto de vista procedimental la memoria exigida por el reglamento de bienes no figura incorporada para formalizar un proceso administrativo de justificación", argumentó.

Según dela Maza, esta omisión podría derivar en problemas legales: "Un eventual recurso judicial podría paralizar o anular la cesión generando importantes demoras y costos administrativos además de comprometer el proyecto de vivienda pública".

Una actuación "muy necesaria"

El portavoz del equipo de gobierno y del grupo socialista, Víctor Rodríguez Caldevilla, defendió la legalidad del procedimiento, señalando que los informes técnicos avalan que la cesión de la parcela municipal al Principado de Asturias "le exime" de justificar su carácter público que ya consta por notoriedad: "Siempre hay alguien que busca un resquicio para no apoyar algo que creo que todos vemos razonable", criticó en alusión a la postura de Ciudadanos.

Rodríguez Caldevilla insistió en que el objetivo de esta propuesta no es otra que poner en marcha cuanto antes una actuación "muy necesaria" para los vecinos y por la que llevaban tiempo intentando que llegara a su fin: "Hace tiempo que pusimos la parcela a disposición del Principado y es buena noticia que iniciemos este procedimiento. Esperemos que en breve esas viviendas puedan estar a disposición de los parragueses que son quienes la necesitan", concluyó.