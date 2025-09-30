Cangas de Onís refuerza su Policía Local con dos nuevos agentes en plantilla fija
El Ayuntamiento busca reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la atención policial en el concejo
J. Quince
El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha incorporado a dos nuevos agentes de Policía Local como funcionarios de carrera con plaza fija. Se trata de María Blanco Posada y Daniel González Sánchez, quienes han superado el proceso selectivo dentro de la convocatoria conjunta organizada por el Principado de Asturias. Ambos adquirieron oficialmente su condición de funcionarios de carreras hoy martes, 30 de septiembre.
Con estas incorporaciones, el gobierno cangués refuerza el servicio de seguridad ciudadana en el concejo y da respuesta a las necesidades estructurales de personal en el cuerpo policial: "La llegada de estos dos nuevos agentes supone un paso importante en el compromiso del Ayuntamiento por mejorar la seguridad, la proximidad y la calidad del servicio público que presta la Policía Local a los vecinos y vecinas de Cangas de Onís", señaló el alcalde, José Manuel González Castro.
