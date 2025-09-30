El futuro aparcamiento de Covadonga ya está diseñado: tendrá 100 plazas y será el primer paso de un proyecto mucho más ambicioso

El aparcamiento disuasorio que construirá el Gobierno del Principado en la finca Les Llanes, a los pies de Covadonga, será el primer paso de un proyecto mucho más ambicioso, que incluirá, entre otras actuaciones, un destino que aún no se ha definido para la casona que preside la parcela, un inmueble que el Gobierno del Principado ahora en ruinas quiere convertir en un atractivo más del santuario. El parking tendrá unas 100 plazas; será, por lo tanto, mucho más modesto que el que anunció hace 19 años el Gobierno de Vicente Álvarez Areces, y que al final cayó en el olvido, ya que aquel iba a tener capacidad para 1.200 vehículos.

Fue precisamente la magnitud de aquel aparcamiento, que se completaba con un centro de recepción de visitantes en la casona y un ascensor panorámico al santuario, el que echó para atrás en aquel momento al Arzobispado de Oviedo, temeroso de que buena parte de los visitantes acabaran desechando la visita al real sitio y que el parque nacional de los Picos de Europa, en cuya entrada se ubica la finca Les Llanes, absorbiera la mayor parte de la afluencia turística.

Hubo una segunda razón que provocó el adiós definitivo al proyecto Areces, cifrado en 12 millones de euros: la crisis económica de 2008, que dio al traste con muchos de los grandes proyectos previstos para la comarca oriental (por ejemplo, el anunciado centro de interpretación del yacimiento de El Sidrón, en Piloña).

El Gobierno del Principado gastará en la primera fase del proyecto para Covadonga más de un millón de euros, ya que, además del aparcamiento, iniciará la rehabilitación de la casona y de las demás construcciones existentes en la finca, así como una senda peatonal de Les Llanes al santuario. La primera fase del proyecto ya está redactada y su ejecución será cosa de unos meses, mientras que la segunda está aún por desarrollar.

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro (PP), ha aplaudido el anuncio del Ejecutivo de Adrián Barbón y, sobre todo, que se haya contado con el Ayuntamiento para desarrollar el proyecto. Ayer, señaló su convicción de que resulta necesario "trabajar coordinadamente para sacar adelante proyectos clave (para el santuario) que están atascados desde hace muchos años". Fue una referencia velada a proyectos como el anunciado Plan Especial de Covadonga, que fue anunciado hace más de veinte años y que nunca se ha logrado desarrollar.

La finca Les Llanes fue adquirida por el Gobierno del Principado en el año 2006 por 3 millones de euros y varias prebendas urbanísticas en la capital canguesa a los anteriores propietarios. Cuando el Ejecutivo autonómico adquirió la finca, la casona y todo su entorno estaban en perfecto estado de revista. El abandono que ha sufrido Les Llanes en estos 19 años de titularidad pública han llevado a la casona a presentar un estado totalmente ruinoso. Parte del tejado está hundido y durante años ha estado funcionando como refugio de animales domésticos (caballos).

Además del proyecto que preveía un ascensor panorámico, el parking de 1.200 plazas y un centro de recepción de visitantes, se estudió en 2009 un "Plan B": un estacionamiento en altura detrás del edificio de La Escolanía, con menos de 100 plazas y 2,5 millones de inversión. Otro anuncio que quedó en el olvido fue el de un aparcamiento subterráneo bajo la explanada de la basílica.