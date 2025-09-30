Infiesto reivindica el poder de la cultura rural con "Narrativas que repueblan"

Revitalizar lo rural desde la cultura y la comunicación fue la premisa este martes en Infiesto, donde se celebró la jornada "Narrativas que repueblan", organizada por la Asociación El Prial. El encuentro, que tuvo lugar en la Casa Covián, apostó por un enfoque que va más allá de las políticas públicas o los incentivos económicos, si no que se centra en el poder de la narrativa para cambiar la percepción de la vida en los pueblos.

La jornada, a la que asistió el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, arrancó con la ponencia "Antropología de la población", impartida por Mario Rodríguez Polo, técnico de la asociación organizadora y licenciado en Filología Eslava y Antropología Social.

Posteriormente, la mesa titulada "Cómo contar la España rural" reunió a los periodistas Antonio Calvo Roy, Alicia Suárez Hulton y Aitana Castaño Díaz, junto al escritor, guionista y cineasta Luis Argeo, para debatir sobre el papel de los medios, la literatura y el audiovisual en la construcción de la imagen del mundo rural.

La segunda mesa, "La cultura como motor de cambio", se centró en el papel de la creación artística como herramienta para dinamizar territorios rurales. Participaron Víctor Grandes, fundador del festival Sierra Sonora; Belén Elisa Díaz, presidenta de la asociación España Creativa; Jorge Pérez Barrio, CEO de Espacio Tormaleo; el músico Pablo Und Destruktion y la diseñadora gráfica Clara Moro.

La jornada concluyó con una mesa dedicada al impacto de los creadores digitales y su capacidad para transformar la narrativa del mundo rural y conectar con nuevos públicos. Participaron la fotógrafa y comunicadora Lorena Rodríguez, los creadores del proyecto Picotazos (apicultores y vaqueros), el divulgador Juan José Asensio (El Heraldo) y la responsable de comunicación Marta Pérez.