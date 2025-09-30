Ribadesella se parte desde hoy en dos por las obras para reparar el puente: así queda la circulación en la localidad

El inicio de los cortes parciales en el puente de Ribadesella, anunciados parea la jornada de ayer, han tenido que aplazarse, al menos, hasta la de hoy. La necesidad de instalar más semáforos de los previstos inicialmente y de corroborar su correcto funcionamiento y coordinación impidió iniciar ayer el cierre al tráfico de un carril, con tráfico alternativo. También se hará necesario eliminar los dos pasos de cebra existentes en las dos entradas del puente, para evitar problemas de tráfico.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado que el puente sobre la ría del Sella sufrirá cortes de un carril con tráfico alternativo, durante los próximos cuatro meses. Después de ese periodo de tiempo, llegará una nueva fase en la que se hará necesario el cierre total del puente al tráfico rodado durante unas 15 semanas. Según ha podido saber este periódico, esta fase comenzará previsiblemente en el mes de febrero y sufrirá un parón en Semana Santa, durante la cual el puente volverá a abrir al tráfico para evitar problemas en esa época de gran afluencia turística en Ribadesella.

Los cortes acabarán antes del próximo verano

Las cuentas del Ministerio son que el cierre total del puente acabarán antes del verano. Ese, al menos, es el mensaje que se ha trasladado al alcalde de Ribadesella, Paulo García (PP), quien se ha quejado de que fue avisado del inicio de los cortes parciales del puente con solo cuatro días de antelación, lo que dificultó avisar a la ciudadanía y organizar medidas para evitar en lo posible atascos y retenciones en la villa.

El puente de Ribadesella, este lunes. / Ramón Díaz

El Alcalde ha vuelto a recordar las medidas que ha exigido al Ministerio para el momento en el que sea necesario cerrar el puente por completo al tráfico (una medida que no estaba contemplada en el pliego de condiciones de la licitación). Entre las medidas que reclama el equipo de gobierno, dado que el Ministerio ha descartado habilitar un paso rodado alternativo, figuran que se trabaje a tres turnos (24 horas) para acortar al máximo el periodo de cierre total del puente. Reclama, asimismo que se contrata una barcaza que permita el traslado de transportes especiales, como tractores, taxis, emergencias o vehículos de reparto. El equipo de gobierno pidió presupuesto a una empresa de barcazas del sur de España: mantener una con esa capacidad durante 15 semanas costaría 200.000 euros , que el Alcalde pide que asuma el Ministerio.

Que pague el coste añadido el Ministerio

Más peticiones: asistencia médica 24 horas en la zona de la villa situada en la margen izquierda de la ría (El Picu), en un bajo anexo al cedido por el Ayuntamiento en el que se está habilitando un centro de salud provisional. El PP local, en el poder, quiere también que se sufrague con dinero público en coste añadido que supondrá el rodeo de 17 kilómetros por el cierre del puente a los taxistas y profesionales que prestan servicios a los vecinos (fontanería, carpintería, pintura, reparaciones...)

Las obras para la rehabilitación estructural y funcional del puente, situada en el kilómetro 3 de la N-632 (Ribadesella-Canero) supondrán una inversión global de 7,74 millones de euros (IVA incluido). La ejecución del proyecto, prometido hace 20 años, licitado varias veces y adjudicado en 2022, acumula tres años de retraso.