La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado "deplorable" de sus vacas

Continúa la investigación por la muerte de Juan Antonio Otero, "Toño", el ganadero asesinado en Cueves (Ribadesella). La Guardia Civil continúa con las diligencias para resolver un caso en el que el móvil económico aparece como gran hipótesis y las pesquisas han terminado por centrarse en el círculo cercano al fallecido. Sin embargo, se ha producido otro movimiento de la Benemérita, en concreto del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que, si bien no tiene que ver directamente con la investigación del crimen en sí, afecta a la pareja del fallecido, María del Mar Berjón, a quien imputan ahora un delito contra el bienestar animal por el estado en el que se encuentran las vacas y otros animales de la explotación ganadera que llevaba su marido y de la que ella es también titular.

El Seprona ha decidido actuar a raíz de la inspección de los veterinarios de la Consejería de Medio Rural del Principado de Asturias. Los técnicos habrían encontrado deficiencias o negligencias suficientemente graves como para investigar a Mar Berjón por no cuidar de las vacas adecuadamente.

Lo que dicen en la zona

La situación de los animales que gestionaba "Toño", ganadero muy conocido en la zona, es "deplorable", según colegas del sector y vecinos de la zona, que no entienden, de hecho, que la Consejería de Medio Rural no haya intervenido ya. Toño Otero dejó 13 vacas en la explotación. Según ha podido saber este periódico, ya se ha muerto una, y "el estado de los dos xatinos que están en la cuadra es terrible". El resto del ganado (diez vacas) sigue en el prado desde que lo sacaron hace días y, al parecer, nadie lo ordeña, algo indispensable al tratarse de ganado de leche.

"Cada vez que pasa una persona junto al prado las vacas se acercan mugiendo porque tienen hambre. Es tremendo", refieren las mismas fuentes, testigos de la situación del ganado tras el trágico fallecimiento de Toño Otero. Al parecer, tal y como relatan, la vaca que murió quedó tirada en el suelo en la cuadra hace unos días, "cuando por fin sacaron a las demás al prado, después de una semana en la cuadra sin salir". Esta vaca había parido unos días antes y todo indica que "no libró" (no expulsó la placenta, o al menos parte de ella), y no se consiguió sacarla adelante. De igual forma, gente de la zona hace mención a la existencia de pavos que, "al menos hasta hace unos días" estaban "malviviendo en una jaula mínima", así como de gallinas y conejos, y dos cabras sin crotales.

Mar Berjón, en su cuadra de Cueves (Ribadesella). / Ramón Díaz

Petición de ayuda de la pareja

En su día, la propia Mar Berjón pidió ayuda para atender el ganado tras la muerte de su pareja, Toño Otero. Aseguraba que la necesitaba para que no le quitasen a las vacas. Igualmente, preguntó tanto a Medio Rural como al Seprona si podría vender las vacas si se veía incapaz de atenderlas.

Ahora, casi dos semanas y media despùés del asesinato de Toño Otero, su pareja se ve investigada por no hacerse cargo del bienestar de las vacas y otros animales de la explotación ganadera, que el fallecido también había puesto a su nombre. Está por ver en qué depara esta investigación abierta y cuál es el futuro de los ejemplares que permanecen en la finca de Cueves.