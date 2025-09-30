Vox acusa al gobierno de Cangas de incumplir la sentencia que anuló la compra del Cine Colón
Ángel Díaz Tejuca: "Se han ejecutado obras en el interior del cine sin licencia de Patrimonio"
El Grupo Municipal Vox en Cangas de Onís acusa al equipo de gobierno, del PP, de incumplir un sentencia firme, "nítida, clara, diáfana e inconcusa", que anuló la compra del Cine Colón "por no ser conforme a Derecho". El Ayuntamiento ni recurrió ni pidió aclaraciones a la jueza, y ahora intenta "maniobras" para "eludir el cumplimiento de la meritada resolución judicial".
La jueza estimó la demanda de Vox al carecer "de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin" (no se solicitó un informe preceptivo de la Consejería de Cultura). Vox denuncia que se han ejecutado obras en el interior del cine "sin licencia de Patrimonio", lo que a su juicio "agrava las irregularidades y la opacidad en todo el proceso". Por ello, el concejal de Vox, Ángel Manuel Díaz Tejuca, llevará el caso al juzgado para que se obligue al Ayuntamiento a cumplir la resolución: "Instaremos la ejecución forzosa, en forma y dentro de plazo".
Vox aclara que no se opone a la compra del Cine Colón, siempre en las siguientes condiciones: "Legalmente, en beneficio de Cangas y por su justo valor". Díaz Tejuca indica que no admite lecciones "de un indigente jurídico", en referencia al alcalde, José Manuel González, y que lo único que ha hecho es "defender ante los tribunales, hasta ahora con éxito, el principio de legalidad y el interés de Cangas y los cangueses". Pide al Alcalde que haga "examen de conciencia", ya que quienes han puesto "palos en las ruedas" en este asunto fueron los que tramitaron el expediente "de forma desastrosa e ilegal".
