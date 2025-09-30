A vueltas con el Cine Colón: el Ayuntamiento de Cangas de Onís niega que esté incumpliendo la sentencia

El Ayuntamiento de Cangas de Onís, gobernado por el Partido Popular, ha respondido a las acusaciones del grupo municipal de Vox, que le reprocha no estar cumpliendo la sentencia que anuló la compraventa del Cine Colón. En un comunicado, el Consistorio niega categóricamente esas afirmaciones y asegura que se está ejecutando "estrictamente" lo ordenado por el juzgado.

El gobierno local reconoce la existencia de una sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº4 de Oviedo que declara nulo el acuerdo plenario del 30 de julio de 2024 relativo a la compra del Cine Colón, por "carecer del informe preceptivo del Principado de Asturias". No obstante, defiende que ya se han iniciado los trámites necesarios para dar cumplimiento a la resolución judicial.

Entre las medidas adoptadas hasta la fecha, el Ayuntamiento señala que se convocó un Pleno para acordar la ejecución de la sentencia, y que se aprobó "retrotraer el expediente al momento en el que debía solicitarse el informe legal correspondiente". Asimismo, se ha suspendido el curso del procedimiento hasta recibir el informe por parte del gobierno autonómico con un plazo máximo de tres meses. Según el comunicado, "este acuerdo es precisamente el mecanismo legalmente previsto para respetar el fallo judicial y garantizar las garantías del procedimiento".

El Consistorio rechaza lo que califica como "acusaciones infundadas" por parte de Vox, y niega estar empleando maniobras para eludir el cumplimiento de la sentencia: "Las actuaciones emprendidas responden exactamente a lo que exige el pronunciamiento judicial: retrotraer el trámite y pedir el informe que faltaba", asegura el documento.

En un llamamiento a la responsabilidad política, el equipo de gobierno insta a Vox y a otros partidos a ejercer su labor de fiscalización "con rigor, sin generar alarmismos ni afirmar acusaciones que puedan inducir a error a la ciudadanía".

El comunicado también subraya el compromiso del Ayuntamiento con la transparencia: "Se ha puesto a disposición de todos los grupos la documentación técnica y jurídica relacionada con el nuevo trámite". El gobierno local manifiesta su disposición a que la oposición, ciudadanos y medios sigan el proceso "de forma transparente".

En cuanto a posibles acciones judiciales, el equipo de gobierno afirma que "si Vox considera pertinentes medidas judiciales adicionales, como la ejecución forzosa, está en su derecho, pero con el pleno conocimiento de que el Ayuntamiento ya ha iniciado el cumplimiento voluntario de la sentencia".

El comunicado concluye en la defensa de la legalidad del procedimiento que se está siguiendo y aclara que la sentencia no invalida la posibilidad de una futura compraventa del inmueble, siempre que se cumplan los requisitos legales: "En el equipo de gobierno queremos resolver los problemas, no crearlos; es lo que los vecinos piden a los políticos", sentencia el gobierno local.