Dos familias de Peñamellera Baja claman por su exclusión del transporte escolar

Dos familias del concejo de Peñamellera Baja denuncian que sus hijos se han quedado sin acceso al transporte escolar para acudir al instituto de Colombres, en Ribadedeva, tras la decisión de la administración de no crear una ruta específica para tres estudiantes de Alevia, Merodio y Colosía. En lugar de licitar un nuevo trayecto, se optó por ampliar una ruta ya existente para recoger únicamente a uno de los alumnos, lo que ha dejado fuera del sistema a los otros dos.

Esta situación ha generado el malestar de las familias, que reclaman una solución urgente. Mientras tanto, deben asumir los costes del transporte diario llevando a los menores en taxi hasta la parada del autobús situada en Panes: "Primero nos dijeron que no se podía licitar una ruta para los tres niños, pero sí están obligados a hacerlo", explican los padres, quienes lamentan la falta de comunicación por parte de la Consejería de Educación y la CTA, "no recibimos contestaciones, pasan de todo. De todo nos enteramos por los propios taxistas".

Según los afectados, la situación se agrava por el hecho de que el único alumno beneficiado por la ampliación de la ruta es familiar de un concejal del Ayuntamiento: "Nos alegramos por ese niño, pero es un trato injusto. Todos tienen el mismo derecho", denuncian.

Uno de los padres, Carlos Antonio Da Silva, sostiene que ha solicitado una ayuda económica para afrontar el gasto del taxi, que asciende a diez euros diarios, pero advierte de que la solución es precaria tanto para las familias como para los taxistas: "El taxi tiene que hacer 15 kilómetros diarios de ida y vuelta. Se ha comprometido conmigo para buscar y recoger a mi hijo, pero no tiene la obligación de hacerlo como si fuera una ruta escolar. Si le saliera otro viaje, lo pierde por mí".

Las familias recuerdan que hubo reuniones previas con el AMPA y el alcalde del concejo para trasladar el problema, pero insisten en que no ha habido respuesta institucional y que siguen a la espera de una solución real.