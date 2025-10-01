Llanes acomete una de las obras más importantes de este año: la renovación de la macrotraída de aguas de Posada

"Esta es, en materia de infraestructuras, la actuación más importante que el Ayuntamiento acometerá este año". Con estas palabras, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, valoró este martes el inicio de las obras de renovación de la macrotraída de aguas de Posada, un proyecto largamente esperado y que supone un avance clave en la mejora del abastecimiento para varias localidades del concejo.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Asturagua, afectan al tramo comprendido entre la arqueta de Santo Toribio y Posada de Llanes, y cuentan con un presupuesto de 720.503 euros. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses, durante los cuales se sustituirá la actual conducción de fibrocemento por una nueva red de tuberías de fundición.

El alcalde llanisco subrayó la importancia de esta obra que llevaba años pendiente y que ha sido posible tras sanear las cuentas municipales: "Teníamos muchas ganas de que llegase el día de hoy. Son casi cuatro décadas de obra y el deterioro es real", señaló, "entendimos necesario meternos en un crédito para dos obras muy importantes como es el Cinemar, que es un proyecto visible, y la macrotraída. Aunque sea una obra soterrada que no se ve, es también muy importante".

Un tramo clave para el suministro

La renovación se ejecuta ahora en el llamado tramo 3 de la red de abastecimiento, con una longitud total de 2.017 metros, aunque 275 metros ya fueron renovados hace poco más de un año en una actuación de emergencia ejecutada por el Consistorio con una inversión de 115.448 euros.

Este tramo concreto da servicio a la parroquia de Posada y a los pueblos de Barru, Celoriu, Balmori y Poo, por lo que la obra es considerada esencial para garantizar un suministro estable y eficiente, especialmente durante los meses de verano, cuando la demanda se dispara.

Para comprobar in situ el inicio de los trabajos, el regidor se desplazó hasta el depósito de Santo Toribio, acompañado por los concejales de Obras y Servicios Públicos, José Ramón Amor y el de Pueblos, Miguel Ángel Alonso, junto con técnicos de la empresa adjudicataria.

La actual conducción, formada por tuberías de fibrocemento con juntas cada cuatro metros, presenta frecuentes averías que provocan pérdidas de agua, afecciones a parcelas colindantes y riesgo de interrupción del suministro. Estas deficiencias serán corregidas con la nueva acometida, que además modificará el trazado: "La nueva acometida discurrirá casi en su totalidad siguiendo la traza de caminos públicos, corrigiendo los errores del pasado que habían construido la macrotraída atravesando fincas privadas", afirmó Riestra.

El proyecto en este tramo prevé un volumen total de movimiento de tierras para la excavación de zanjas de 4.903,48 metros cúbicos, y 5.810 de relleno, además de la instalación de 1.614 metros de tubería de fundición de 200 mm de diámetro y varios tramos adicionales de 250 mm.

Colaboración con el Principado

La renovación de la macrotraída ha sido una reivindicación constante del Ayuntamiento ante el Principado de Asturias. El alcalde llanisco ha trasladado esta necesidad tanto a la Dirección General de Agua como a diferentes grupos parlamentarios asturianos en los últimos años.

Riestra confirmó que el Consistorio ha solicitado al Gobierno autonómico apoyo para continuar la renovación en otros tramos, como el que llega hasta Puente Nuevo: "Es importante acometer toda la macrotraída, vamos a solicitar el siguiente tramo. Ya estamos en conversaciones con la Consejería y espero poder anunciar conjuntamente que Llanes sigue siendo Asturias".

Además, el primer edil quiso aprovechar la ocasión para hacer un llamamiento a la concienciación: "No por reparar las cosas tenemos que dejar de solicitar, sobre todo en temporadas altas donde quintuplicamos población, un consumo responsable del agua. Hay que ser conscientes de que el agua es un bien escaso", concluyó.