Llanes repartirá 30.000 euros en ayudas a las fiestas populares que no organicen los bandos

El Ayuntamiento de Llanes ha publicado la convocatoria de ayudas económicas dirigidas a asociaciones y entidades del concejo para el desarrollo de festejos populares durante el año 2025 que no resulten encuadrados en el sistema tradicional de bandos. Esta convocatoria se hizo pública la semana pasada con su publicación en el BOPA, y contará con un montante total de 30.000 euros.

Podrán optar a la concesión de las mismas las asociaciones y entidades legalmente constituidas que, sin ánimo de lucro, promuevan la organización de fiestas y festejos tradicionales, quedando excluidos los que en este ejercicio hayan recibido subvención o ayuda municipal por la misma actividad, en particular los beneficiarios del modelo específico de bandos, y aquellos cuya relación con el Ayuntamiento se rija por convenios específicos y así figuren nominativamente en los presupuestos.

Estas subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva mediante la comparación de las solicitudes presentadas. Las solicitudes y anexos se encontrarán en el Registro General del Ayuntamiento de Llanes y en la web municipal, así como en la base de datos nacional de subvenciones

Las solicitudes, así como la documentación complementaria, se dirigirán al alcalde del Ayuntamiento de Llanes y se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Llanes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, o por cualquiera de los otros medios legalmente establecidos. El plazo para presentar las solicitudes se extiende hasta el próximo 13 de octubre.