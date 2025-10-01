El PP exige un plan de intervención "urgente y sostenible" en la Ruta del Cares, tras el "desastre" de este verano por el fuego y los desprendimientos
Los populares denuncian pérdidas económicas en alojamientos y servicios tras el cierre parcial de la popular y transitada senda y reclama ayudas regionales para los negocios afectados
J. Quince
El Partido Popular ha reclamado este miércoles en Poncebos, Cabrales, la puesta en marcha de un plan de intervención urgente, moderno y sostenible para el tramo asturiano de la Ruta del Cares, actualmente cerrado por los efectos del incendio de Camarmeña y los posteriores desprendimientos que han afectado al sendero.
La diputada y portavoz de Turismo del PP, Sandra Camino, denunció que esta situación representa "el golpe definitivo a una de las temporadas turísticas más difíciles" en el Oriente, y alertó del impacto económico del cierre: "El cierre ha causado pérdidas económicas nada despreciables con cancelaciones superiores al 40 por ciento en alojamientos y servicios".
Acompañada por el portavoz municipal del PP en Cabrales, Francisco González, Camino lamentó la "parálisis de casi dos meses" en la reapertura completa de la ruta y criticó la "ausencia de una campaña de información clara desde el Principado, lo que ha desviado miles de visitantes a otros destinos".
El cierre de la Ruta del Cares, que en 2023 recibió más de 200.000 visitantes y alcanzó picos de 4.000 personas diarias, ha tenido un efecto directo sobre la economía local. La diputada popular destacó el malestar de la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa, que ha trasladado su preocupación por falta de medidas concretas y apoyo institucional.
Camino ha anunciado que llevará el asunto al Parlamento asturiano, a través de una pregunta dirigida a la consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, para exigir explicaciones por lo que calificó una "falta de inversión, planificación y control" en la política turística del gobierno autonómico.
¿Cuándo va a poner en marcha la Consejería un plan de intervención urgente, moderno y sostenible, que permita proteger al visitante, apoyar a las empresas afectadas y situar de nuevo al tramo asturiano del Cares como referente nacional del turismo de naturaleza y calidad?", cuestionó.
El PP reclama, además, que el nuevo plan incorpore actuaciones de seguridad, señalización e información actualizada para los visitantes, así como ayudas específicas para los negocios perjudicados por la interrupción del acceso a una de las rutas más emblemáticas de los Picos de Europa.
