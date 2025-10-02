Así avanzan las obras del puente de Ribadesella
Los trabajos que comenzaron la semana pasada, siguieron ayer con la colocación de 12 micropilotes para mejorar la cimentación de la estructura
En pleno conflicto entre el ministerio de Transportes y la administración regional asturiana sobre el peaje del Huerna, el ministro Óscar Puente, dio cuenta ayer, a través de sus redes sociales, del avance de las obras del puente de Ribadesella, iniciadas la pasada semana. Ayer comenzaron las pruebas con la máquina de micropilotes, que tiene un peso de 19 toneladas.
El proceso iniciado ayer supone llevar a cabo 12 micropilotes por pila y 8 en los estribos del viaducto. Esta medida técnica tiene como fin la mejora de la cimentación del puente.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Llamada de emergencia en La Corredoria: los vecinos de Prado de la Vega buscan voluntarios para salvar su concurrida fiesta de Halloween
- Hasta siempre, José: En memoria de José Crespo, aficionado oviedista fallecido la semana pasada
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- Las obras en la rotonda de acceso a Oviedo desde la AS-II arrancan los próximos días y generarán cortes de tráfico durante un año
- La labor filantrópica del villaviciosino que tiene 14.000 empleados en la República Dominicana: el ejemplo de los Corripio
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria
- La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado 'deplorable' de sus vacas
- Avilés, un 'Gran Hermano' en el que un siniestro con un bolardo son 200 euros y 4 puntos de carné