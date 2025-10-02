Así avanzan las obras del puente de Ribadesella

En pleno conflicto entre el ministerio de Transportes y la administración regional asturiana sobre el peaje del Huerna, el ministro Óscar Puente, dio cuenta ayer, a través de sus redes sociales, del avance de las obras del puente de Ribadesella, iniciadas la pasada semana. Ayer comenzaron las pruebas con la máquina de micropilotes, que tiene un peso de 19 toneladas.

El proceso iniciado ayer supone llevar a cabo 12 micropilotes por pila y 8 en los estribos del viaducto. Esta medida técnica tiene como fin la mejora de la cimentación del puente.