Ganaderos de Ribadesella alertan de daños por la expansión de ciervos y gamos fuera del Sueve

Los ganaderos de la zona oeste de Ribadesella denuncian la creciente presencia de ciervos y gamos en áreas donde, según aseguran, estos animales no debería encontrarse. En concreto, señalan que estos ejemplares pertenecen a la población silvestre de la Sierra del Sueve, pero se están desplazando a zonas ganaderas donde su impacto está siendo "perjudicial" para el sector.

Los afectados alertan de que la situación se ha vuelto "preocupante" debido a los continuos daños ocasionados en los cierres de las fincas, roturas en las alambradas, y estrago en las plantaciones y pastos del ganado.

Uno de los problemas más llamativos es el relacionado con la muda de cuernas de estos animales. Según señalan, los restos de los cuernos caídos han llegado a provocar pinchazos en las ruedas de tractores y otros vehículos agrícolas.

El sector ha comenzado a organizarse y ha iniciado una recogida de firmas entre los ganaderos del concejo con el objetivo de trasladar un documento conjunto a la Consejería de Medio Rural para pedir una actuación que permita controlar la expansión de esta fauna fuera de su hábitat natural y evitar más daños.