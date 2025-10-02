Ganaderos de Ribadesella alertan de daños por la expansión de ciervos y gamos fuera del Sueve
El sector recoge firmas para pedir a la Consejería medidas ante el impacto de la fauna salvaje en fincas, cierres y pastos en la zona oeste del concejo
J. Quince
Los ganaderos de la zona oeste de Ribadesella denuncian la creciente presencia de ciervos y gamos en áreas donde, según aseguran, estos animales no debería encontrarse. En concreto, señalan que estos ejemplares pertenecen a la población silvestre de la Sierra del Sueve, pero se están desplazando a zonas ganaderas donde su impacto está siendo "perjudicial" para el sector.
Los afectados alertan de que la situación se ha vuelto "preocupante" debido a los continuos daños ocasionados en los cierres de las fincas, roturas en las alambradas, y estrago en las plantaciones y pastos del ganado.
Uno de los problemas más llamativos es el relacionado con la muda de cuernas de estos animales. Según señalan, los restos de los cuernos caídos han llegado a provocar pinchazos en las ruedas de tractores y otros vehículos agrícolas.
El sector ha comenzado a organizarse y ha iniciado una recogida de firmas entre los ganaderos del concejo con el objetivo de trasladar un documento conjunto a la Consejería de Medio Rural para pedir una actuación que permita controlar la expansión de esta fauna fuera de su hábitat natural y evitar más daños.
