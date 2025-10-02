Un gran queso asturiano y el mejor vino maridarán en Cangas de Onís
El pregón de Ramón Hevia dará paso a dos días de feria quesera en la plaza Camila Beceña, preámbulo del Concurso-Exposición de Quesos de los Picos de Europa y la Ferial de la Miel, el 12 de octubre
J. Quince
Cangas de Onís se prepara para vivir un fin de semana dedicado al queso, con la celebración de la XX Feria Regional de Quesos, que servirá de antesala para dos de las citas gastronómicas más importantes de la comarca: la 84 ª edición del Concurso-Exposición de los Quesos de los Picos de Europa y la 38ª Feria de la Miel del Oriente de Asturias, que tendrán lugar el domingo 12 de octubre.
La programación arranca este viernes, con el pregón a cargo de Ramón Hevia Castaño, veterano empresario del sector turístico y que llegó a presidir INCATUR en los primeros años del colectivo empresarial. El acto se celebrará a las 20:00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento, con la participación musical del cuarteto de cuerda "Concerto" y el gaitero óscar Fernández.
La feria quesera se instalará en la plaza Camila Beceña de 10:00 a 20:00 horas el sábado 4 de octubre, y de 10:00 a 17:00 horas del domingo 5. Como novedad, los asistentes podrán degustar este año un tonel de sidra ofrecido por la Revista La Sidra, además del tradicional vino de Cangas del Narcea DOP. Ambos días contarán también con actuaciones musicales desde las 13:30 horas.
Para el Día del Pilar, 12 de octubre, está programado el Concurso-Exposición de los Quesos de los Picos de Europa, con apertura del espacio a las 10:00 horas. A las 11:30 horas se celebrará un showcooking a cargo de la DOP Gamonéu, seguido de una cata maridaje de queso gamonéu con vino de Cangas. Los ganadores del certamen se darán a conocer al rededor de las 14:00 horas y, la jornada culminará por la tarde con un campeonato de juegos tradicionales y actividades infantiles.
Además, como colofón a estas celebraciones, del 17 y el 26 de julio los establecimientos de Cangas de Onís participarán en las IV Jornadas Gastronómicas del Queso de los Picos de Europa y de la Miel. Y el fin de semana del 18 al 19 de octubre, la capital canguesa acogerá la IV Feria de Antigüedades.
- Llamada de emergencia en La Corredoria: los vecinos de Prado de la Vega buscan voluntarios para salvar su concurrida fiesta de Halloween
- Las obras en la rotonda de acceso a Oviedo desde la AS-II arrancan los próximos días y generarán cortes de tráfico durante un año
- Hasta siempre, José: En memoria de José Crespo, aficionado oviedista fallecido la semana pasada
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- La labor filantrópica del villaviciosino que tiene 14.000 empleados en la República Dominicana: el ejemplo de los Corripio
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria
- La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado 'deplorable' de sus vacas
- Avilés, un 'Gran Hermano' en el que un siniestro con un bolardo son 200 euros y 4 puntos de carné