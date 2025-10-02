Intervienen en la finca del ganadero asesinado en Ribadesella e incautan parte de sus animales: su pareja, investigada

La Consejería de Medio Rural incautó este jueves, por medio de sus servicios veterinarios, parte del ganado de la explotación Maella, en Cueves (Ribadesella), tras no entregarlo de forma voluntaria Mar Berjón, pareja del ganadero Toño Otero, asesinado hace tres semanas en esta misma localidad y cuya muerte se investiga.

Los técnicos de la administración regional acudieron por la mañana a la vivienda de Cueves, donde comprobaron que Berjón no se encontraba ni respondía a las llamadas. Al parecer, había sido citada a declarar en el juzgado de Cangas de Onís en el marco de las diligencias abiertas por el Seprona a causa del lamentable estado de los animales que permanecen en la explotación.

Ante su ausencia, la jueza autorizó la incautación y, a primera hora de la tarde, comenzaron los traslados. Los empleados de la consejería se llevaron diez vacas, cinco xatos, una yegua y un asno.

De forma paralela, el Seprona investiga un posible delito contra los animales, dado el "deplorable" estado en el que se encuentran los animales de la explotación, de la que Mar Berjón también es titular y que ya no cuenta con los cuidados y el trabajo de su pareja asesinada, Toño Otero.