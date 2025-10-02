Llanes se moviliza este sábado en apoyo de Palestina

"Llanes, los llaniscos y los habitantes de toda la comarca oriental de Asturias no podemos ni queremos mirar para otro lado". Con esta premisa se ha convocado una concentración en solidaridad con el pueblo palestino este sábado 4 de octubre a las 12:00 horas junto al Ayuntamiento de Llanes, en respuesta al aumento de víctimas civiles en Gaza y al contexto de violencia prolongada en la franja.

El acto incluirá la lectura de un manifiesto por parte de una persona de origen árabe, que es doctor por la Universidad de Alicante y profesor de la Escuela Oficial de Idiomas de Llanes, y que pronunciará cerca de un centenar de nombres de niños, correspondientes a los más de 1.800 fallecidos en el conflicto. Habrá, además, un minuto de silencio, la lectura de poemas y la intervención del gaitero Xuacu Amieva, que tocará en honor a las víctimas.

La concentración forma parte de la movilización estatal convocada por la RESCOP, bajo el lema "Paremos el genocidio en Palestina, fin al comercio de armas y de relaciones con Israel, por un embargo integral". Hasta el momento, 80 municipios se han sumado a la iniciativa, entre ellos Llanes y Gijón en Asturias.

Los organizadores subrayan que el eje principal de esta convocatoria es "denunciar el genocidio del pueblo palestino y alzar la voz para que se pare ya". Con la concentración buscan sensibilizar a la ciudadanía y reclamar acciones concretas en materia internacional y de derechos humanos.