Una máquina de 19 toneladas comienza a trabajar sobre el puente de Ribadesella

En pleno conflicto entre el ministerio de Transportes y la administración regional asturiana sobre el peaje del Huerna, el ministro Óscar Puente dio cuenta ayer, a través de sus redes sociales, del avance de las obras del puente de Ribadesella, iniciadas la pasada semana.

Ayer comenzaron las pruebas con la máquina de micropilotes, que tiene un peso de 19 toneladas. El proceso iniciado supone llevar a cabo 12 micropilotes por pila y 8 en los estribos del viaducto. Esta medida técnica tiene como fin la mejora de la cimentación del puente.

Precisamente este mismo miércoles se produjo el primero de los cortes provisionales al tráfico, tanto de vehículos como de peatones, previstos para los próximos cuatro meses. Este corte inicial permitió instalar una de las máquinas destinadas al micropilotaje de las pilastras.

Hasta el lugar se desplazaron el Jefe de la Demarcación de Carreteras de Cantabria; el alcalde de Ribadesella, Paulo García, así como efectivos de la Policía Local y Protección Civil, encargados de supervisar y garantizar la seguridad durante los trabajos. Pese a lo anunciado inicialmente, una interrupción de dos horas entre las 16:00 y las 18:00 horas, el corte comenzó con veinte minutos de retraso y se resolvió en apenas media hora, sin causar mayores trastornos.

El alcalde informó de que los próximos siete cortes totales, de entre cuatro y cinco hrors de duración, que se llevarán a cabo en los próximos meses, serán comunicados con al menos una semana de antelación. Mientras tanto, el puente que une el centro de Ribadesella con la playa de Santa Marina permanece con un solo carril abierto al tráfico, concretamente el de la salida hacia el arenal, regulado por semáforos. También se ha cerrado el acceso peatonal en ese mismo lado.

Una vez concluidos los trabajos de refuerzo en las siete pilastras sumergidas, el puente volverá a cortarse a partir del 15 de febrero para acometer la fase de mayor envergadura de la obra.