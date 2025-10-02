Rescatados ilesos dos holandeses en Cabrales tras la intervención del helicóptero del Sepa

El grupo de rescate de Bomberos de Asturias rescató este jueves ilesos a dos montañeros holandeses que se desorientaron y quedaron enriscados cuando hacían una ruta por La Vega de Urriellu, en el concejo de Cabrales.

La pareja fue evacuada, ilesa, hasta Pandébano, donde habían dejado su vehículo. Ellos mismos alertaron al Servicio de Emergencias del Principado a las 14.47 horas. Hasta el lugar se desplazó el grupo de rescate con un helicóptero del Sepa. La intervención concluyó a las 16.28 horas, cuando los efectivos regresaron a base. Además, informaron al Servicio de Emergencias de Cantabria y al de Castilla y León y también a la Guardia Civil.

Los rescates de montaña en Cabrales, son habituales durante todo el año. El último, hace un mes, en la base de la Torre l’Osu.