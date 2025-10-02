Estos son los concejos asturianos que contarán en los próximos meses con centros de atención diurna para mayores con dependencia

Día de celebración, encuentro y reflexión en Infiesto, donde ayer se llevaron a cabo los actos centrales del Día Internacional de las personas mayores en Asturias. Una cita que sirvió para poner en valor a este colectivo y subrayar su importancia en la construcción de sociedades más resilientes y equitativas.

Organizada por el Gobierno del Principado bajo el lema de Naciones Unidas "Las personas de edad impulsan la acción local y mundial: nuestras aspiraciones, nuestro bienestar y nuestros derechos", la jornada contó con una amplia representación institucional, entre ellos la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo; la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco; el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño; y el alcalde de Piloña, Iván Allende.

La consejera de Derechos Sociales aprovechó la ocasión para anunciar la ampliación de la red de centros de atención diurna que prestan servicio a personas mayores con dependencia o discapacidad. Tras la apertura en 2024 de un nuevo centro en Infiesto, se prevén nuevos equipamientos en los concejos de Coaña, Nava, Boal, San Tirso de Abres, Villaviciosa y Somiedo. También está previsto ampliar la red en las zonas urbanas de Oviedo, Gijón y Avilés.

Del Arco también adelantó que este mes se presentará la estrategia regional contra la soledad no deseada, con un enfoque integral que incluye la detección, intervención, innovación y evaluación: "Queremos identificar quiénes están solos y solas, cómo podemos ayudarles, qué agentes tenemos que movilizar y cómo evaluamos e innovamos porque aparecen nuevos escenarios", explicó.

El programa incluyó varias mesas redondas dedicadas al turismo, salud y gastronomía, que resaltaron el papel activo de las personas mayores como promotores del progreso social y transmisoras de valores.

El vicepresidente del Consejo de Personas mayores del Principado de Asturias, José Ramón Avín, destacó las principales preocupaciones del colectivo: la soledad no deseada, las pensiones y, especialmente, la sanidad: "La mayor preocupación ahora mismo es la sanidad. Es el mayor logro social que conseguimos en nuestra historia y tenemos que luchar nosotros, los mayores, por seguir manteniéndolo. Vemos que se está deteriorando".

El acto, que comenzó con la actuación del Coro del Programa para Personas Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO), finalizó con la entrega al Ayuntamiento de Piloña de un conjunto de placas realizadas por usuarios de los centros de día de la Dirección General de Promoción de la Autonomía personal y mayores, un gesto simbólico que refuerza el protagonismo de las personas mayores en la comunidad.