Vuelve San Pedro de Villanueva: Una comisión recauda fondos para recuperar la fiesta con hoguera flotante incluida
Los vecinos llevaban 17 años sin festejar a su santo y han empezado a recaudar fondos para lograrlo
Bajo el lema "Vuelve San Pedro de Villanueva", una comisión de vecinos de la localidad canguesa de Villanueva pretende recuperar sus tradicionales fiestas. La celebración cuenta con una singularidad y es una "foguera flotante" que surca las aguas del río Sella.
La celebración tiene lugar a finales del mes de junio en esa ribereña localidad canguesa y volverá a festejarse tras 17 años de parón. Para ello, los vecinos han puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos. La primera iniciativa es una paellada y parrillada prevista para el 11 de octubre en la bolera. Tendrá lugar a las 19:00 horas y estará seguida de la actuación de "The Bándula" y el DJ Chapu. "Si no puedes venir a cenar, ven a bailar y a tomar una copa", animan los vecinos.
