Cangas de Onís protege su pueblos frente a los incendios forestales

El Ayuntamiento de Cangas de Onís presentó la programación de ejecución de infraestructuras preventivas contra incendios forestales para el presente ejercicio de 2025, un plan que permitirá reforzar la seguridad de los montes y pueblos del concejo frente al riesgo de incendios. El proyecto, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Gobierno de España y el Principado de Asturias, incluye una inversión de 43.896,53 euros destinada a desbroces y limpiezas en caminos y senderos estratégicos del municipio.

Las principales actuaciones son las siguientes: 52,12 kilómetros de fajas auxiliares mecanizadas en pistas y caminos rurales, que funcionarán como cortafuegos naturales; y 23,12 kilómetros de limpieza manual de senderos, recuperando vías tradicionales y peatonales utilizadas por los vecinos. En total, se intervendrá sobre 75,24 kilómetros y 8,23 hectáreas del concejo.

Los objetivos del susodicho plan de prevención estarán enfocados en reducir la propagación del fuego eliminando combustible vegetal, así como mejorar el acceso de los equipos de extinción en caso de emergencia, proteger a la población y a los bienes en un concejo declarado Zona de Alto Riesgo de Incendios Forestales. Además, compatibilizar la prevención con la conservación de los valores naturales del Parque Nacional de los Picos de Europa y de la Red Natura 2000.

"Con estas medidas, el Ayuntamiento de Cangas de Onís refuerza su compromiso con la seguridad de la población, la protección del medio ambiente y el mantenimiento de las infraestructuras rurales del concejo", señaló el alcalde José Manuel González Castro.