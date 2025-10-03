Los deportistas del Club Cangas de Onís de tiro olímpico brillaron en la Copa Ibérica y en el Trofeo Diputación de Zamora

Nuevo éxito del Club Cangas de Onís de tiro olímpico, esta vez por lares zamoranos. Y es que del 12 al 14 de septiembre se disputó en las instalaciones de tiro de Villaralbo, en Zamora, la séptima edición de Copa Ibérica, así como y el Match Ibérico Trofeo Diputación de Zamora de tiro olímpico, en especialidad BRr-50. El Match Ibérico se trata de una competición simultÁnea que enfrenta a equipos de la selección nacional de España contra tiradores de la selección nacional de Portugal y se celebra un año en cada país.

Cinco deportistas del plantel de Cangas de Onís tomaron parte en la cita. Como cómputo general del Club Cangas de Onís de tiro olímpico, reseñar que sus deportistas cosecharon tres medallas de oro, tres de plata y otras tres de bronce por tierras zamoranas. Esa competición también es puntuable para el ranking nacional que dará las plazas para el Campeonato del Mundo de BR-50 a disputarse el próximo año 2026.

El primer día, con Varmint ligero, Juan Ignacio Tarapiella fue tercero individual y también tercero en el podio del Match Ibérico; Florentino Cardin, octavo de la Copa Ibérica y décimo del Match Ibérico; Darío Solana, decimotercero en la Copa ibérica y decimoquinto del Match contra Portugal.

En esta misma categoría el equipo autonómico de Asturias formado por Florentino Cardín, Darío Solana y Rubén Suárez se alzarían con el oro por selecciones territoriales. Por su parte, el combinado de la selección española compuesto por el asturiano Florentino Cardin, el andaluz José Vera y el albaceteño Ramon Trujillo lograron proclamarse campeones, por delante de la selección de Portugal y del combinado de España B.

En la jornada del domingo, en Varmint pesado, Florentino Cardín quedaría subcampeón de la Copa Ibérica y tercero en el Match Ibérico; Darío Solana, décimo clasificado en la Copa Ibérica y undécimo en el Match; Alberto García, decimosexto en la Copa y decimoséptimo en el Match; Juan Ignacio Tarapiella, decimonoveno en la Copa y vigesimoprimero en el Match; y José Jesús López, vigesimoprimero en la Copa y vigesimotercero en el Match.

En lo relativo a los equipos, el equipo de la federación asturiana formado por Florentino Cardin, Alberto García y Darío Solana obtuvieron el oro. Además, por equipos de club, el equipo del club de tiro olímpico de Cangas de Onís sumó una nueva plata. Para finalizar, por equipos nacionales, Florentino Cardín se llevaría otra plata con el equipo de la Federación de España B, esta vez, junto con el catalán Javier Reyes y el andaluz José Vera.