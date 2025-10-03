Familias de Llanes y Ribadedeva con menores vulnerables recibirán hasta 700 euros en ayudas de emergencia

El BOPA ha publicado esta semana la convocatoria de ayudas económicas de emergencia social para familias con menores a cargo de la Mancomunidad de Llanes-Ribadedeva.

Se trata de una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas de pago único dirigidas a familias con menores a cargo para este año 2025. Estarán destinadas a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias, cubriendo necesidades básicas de alimentación, higiene, ropa, etc. y facilitando el acceso a otros servicios como los de salud, educación, vivienda, así como de empleo, siempre que la renta máxima anual de la unidad familiar no supere la última cuantía fijada por el INE como umbral de riesgo de pobreza.

De estas ayudas podrán beneficiarse hasta 47 familias, otorgándose en un pago único de 700,68 euros. Deberán cumplir con varios requisitos: estar empadronadas y con residencia efectiva en el municipio, con hijos menores a cargo, siempre que exista una convivencia efectiva y que los progenitores no hayan sido suspendidos o privados de la patria potestad, y siempre que los ingresos económicos no superen el límite establecido como umbral de riesgo de pobreza para el 2024.

La presentación de solicitudes puede realizarse hasta el día 22 de octubre, en el Registro General de la Mancomunidad de Llanes-Ribadedeva, sito en la calle Nemesio Sobrino de Llanes, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas. Las bases, solicitudes y anexos se encontrarán en el Registro, así como en su sede electrónica y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.