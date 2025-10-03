Cuadras vacías y silencio en la casa del ganadero asesinado en Ribadesella: la vida de los animales estaba "comprometida"

La situación de los animales de José Antonio Otero Toraño, el ganadero asesinado en la localidad riosellana de Cueves, sigue dando que hablar. La Fiscalía del Principado de Asturias considera que la vida del ganado "está comprometida" debido a su abandono, y, por eso, solicitó al juzgado de Cangas de Onís que la Consejería de Medio Rural se hiciese cargo de su cuidado, además de reclamar el cambio de titularidad de la explotación. Este jueves, técnicos del Principado intervinieron en la finca para llevarse buena parte de los animales domésticos.

Los hechos se enmarcan en unas diligencias previas abiertas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cangas de Onís por un presunto delito contra la fauna. En el marco de este procedimiento, el pasado jueves fue interrogada en calidad de investigada Mar Berjón, la pareja del ganadero asesinado el pasado 12 de septiembre.

La Fiscalía trasladó al juzgado la solicitud como medida cautelar que la Consejería de Medio Rural asuma la custodia de los animales. Parte del ganado, diez vacas, cinco terneros, una yegua y un asno, ya fue retirado este jueves por los servicios veterinarios autonómicos, que certificaron su mal estado y la falta de cuidados esenciales. Sin embargo, animales de menor tamaño, como conejos y pavos, continúan en sus jaulas en la finca de Cueves.

Este viernes, las cuadras y la finca donde antes pastaba el ganado, se encontraban vacías. Aunque Mar Berjón se encontraba en su domicilio, evitó hacer declaraciones a los medios de comunicación sobre este asunto. La viuda de Toño ya había acudido el día anterior a declarar ante el juzgado por el presunto delito contra los animales.

El crimen, aun sin resolver

Mientras tanto, las investigaciones en torno al asesinato del ganadero, ocurrido hace ya tres semanas, continúan bajo secreto de sumario. De momento, no han trascendido nuevos datos sobre el caso que conmocionó a la comunidad local: ni la autopsia de la víctima, ni la identidad de los sospechosos, ni el arma del crimen. Aunque los investigadores de la Guardia Civil no han dejado de trabajar, avanzando en sus pesquisas con un probable móvil económico como una de las hipótesis, que apunta al entorno más cercano al ganadero.

El día de los hechos, tanto Mar Berjón como su hermana, Magdalena prestaron declaración ante la Guardia Civil. La viuda sostuvo que dos hombres encapuchados "grandes y fuertes" irrumpieron en la vivienda al mediodía y agredieron mortalmente a su pareja con un objeto contundente antes de arremeterla contra ella y huir. Esto no fue grabado por las cámaras de la zona ni atestiguado por ningún vecino. Sí lo corroboró Magdalena que, según su testimonio, se encontraba en el piso superior del domicilio cuando se perpetró el crimen, y apoyó inicialmente esta versión.

Sin embargo, en una segunda comparecencia ante los investigadores, Magdalena Berjón volvió a declarar matizando que el relato de los encapuchados es únicamente de su hermana, ya que ella no llegó a ver nunca a los supuestos atacantes.