Malestar el Aballe (Parres) por el abandono de enseres fuera de la fecha de recogida: "Es una vergüenza"
Los vecinos del núcleo rural de Aballe, en Parres, se quejan de la falta de civismo. El punto habitual de recogida de enseres ha aparecido totalmente lleno de objetos una semana después de la fecha oficial que el Ayuntamiento fija para su recogida. "Es una vergüenza", señalan los afectados, molestos por la mala imagen que genera esta situación.
"Hace una semana que recogieron lo del 'punto limpio' de fin de mes y a día 2 de octubre aparece así. Como queda muy cerca de la carretera la gente aprovecha la noche para dejar aquí las cosas", señalan los vecinos de este núcleo, a la vera del Sella, que fue distinguido como Pueblo Ejemplar de Parres en 2013.
Y es que no es la primera vez que ocurre, pese a los continuos avisos del propio Ayuntamiento para que no se dejen muebles y enseres fuera del preceptivo calendario de recogida -una vez al mes- que realiza la empresa encargada de ese servicio.
