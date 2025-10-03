El parragués Fernando Pérez, al Mundial de tiro F-Class en Reino Unido
El tirador parragués Ferrnando Pérez Villar ha sido convocado para formar parte del combinado de España que tomará parte en la séptima edición del F-Class World Championchips, a disputar en el Centro Nacional de Tiro (NSC), en Bisley (Reino Unido), del 10 al 16 de agosto del próximo año 2026. Otro nuevo reto en la gran trayectoria deportiva de ese vecino del concejo de Parres y en una disciplina tan exigente como el tiro de larga distancia.
