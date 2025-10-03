La parroquia de San Juan de Duz (Colunga) vive este fin de semana su fiestas de la Virgen del Rosario

La parroquia de San Juan de Duz, en Colunga, celebra este fin de semana sus fiestas populares en honor a Nuestra Señora del Rosario. Tres días de actos que arrancan este mismo viernes a las 20:30 horas con el XII Rosario Nocturno entre Quintanes, acompañado por el Coro Manín de Lastres. A continuación se hará entrega del "Rosario de San Juan 2025" que este año se concede a la Asociación de Amigos del Concejo de Colunga.

Música, gastronomía y otros actos tradicionales y religiosos tendrán lugar a lo largo del 4 y 5 de octubre. El sábado, a partir de las 21:00 horas se celebrará el XI Concurso de tortilla española y de innovación, al que seguirá la lectura del pregón y una gran parrillada amenizada por la actuación de Los Gascones en la carpa de la fiesta. La jornada concluirá con una verbena a cargo de Dúo Brass y DJ Vas Bailar.

El Día Grande será el domingo. El pistoletazo de salida lo dará a las 11:00 horas un pasacalles de la Banda de Gaites de Covera D' Asturies. Al mediodía saldrá la procesión del ramo hacia la iglesia parroquial de San Juan de Duz, donde tendrá lugar la misa solemne en honor a la Virgen y cantada por el coro Manín de Lastres. Finalizada la ceremonia, saldrá de nuevo la procesión y se procederá la tradicional subasta del ramo.

A las 15:00 horas se celebrará una comida en la calle de San Juan, a la que seguirá un tardeo amenizado por Charly Teibol.