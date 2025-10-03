El plan cangués "Mejoramos nuestros pueblos" llega a Isongu con esta actuación

El Plan “Mejoramos Nuestros Pueblos”, una estrategia destinada a invertir en la mejora de las infraestructuras y servicios de las más de 60 localidades que conforman el concejo de Cangas de Onís, con una extensión de 212 km², sigue avanzando. En esta esta ocasión, se ha ejecutado el asfaltado en el núcleo de Isongu, con una inversión de 18.000 euros, dando respuesta a una histórica reivindicación vecinal.

Desde el equipo de Gobierno Municipal, que lidera el popular José Manuel González Castro, se subraya que estas actuaciones reflejan la vocación de servicio público y la voluntad de dar solución a las necesidades reales de los vecinos y vecinas.

“Nuestros pueblos son la esencia de Cangas de Onís. Invertir en ellos es invertir en calidad de vida, en cohesión territorial y en el futuro de nuestro concejo”, destacó el regidor cangués, quien, además, hizo hincapié en que la zona rural del concejo es prioritaria en la planificación municipal. "Con esta actuación, Cangas de Onís reafirma su compromiso de seguir trabajando para que la mejora llegue a todos los rincones del municipio", zanjó.