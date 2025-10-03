Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Rápidos de Arriondas ganan la II Liga de Ríos Piloña-Sella

En segundo lugar quedó el Club La Ribera- Oviedo Kayak, seguido de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella

Entrega del premio (un K 1) a Los Rápidos de Arriondas.

J. M. Carbajal

Arriondas (Parres)

El Club Jaire Aventura-Los Rápidos de Arriondas se alzó con el premio (una K-1) que estaba en juego con motivo de la segunda edición de la Liga de Ríos Piloña-Sella- Gran Premio Astor Boat. Las cinco pruebas puntuables son el Descenso Invernal del Sella, el Descenso del Piloña, el Descenso del Piloña-Sella, el Descenso del Alto-Sella y el Descenso de los Xironinos y Viejas Glorias.

Tras el Jaire Aventura- Los Rápidos de Arriondas, que preside Alberto Gutiérrez Cuadriello, quedó clasificado en segundo lugar el Club La Ribera- Oviedo Kayak, seguido de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella, Club Piragüismo el Sella de Ribadesella y Club Piraguas Villaviciosa-El Gaitero

