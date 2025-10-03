Los Rápidos de Arriondas ganan la II Liga de Ríos Piloña-Sella
En segundo lugar quedó el Club La Ribera- Oviedo Kayak, seguido de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella
El Club Jaire Aventura-Los Rápidos de Arriondas se alzó con el premio (una K-1) que estaba en juego con motivo de la segunda edición de la Liga de Ríos Piloña-Sella- Gran Premio Astor Boat. Las cinco pruebas puntuables son el Descenso Invernal del Sella, el Descenso del Piloña, el Descenso del Piloña-Sella, el Descenso del Alto-Sella y el Descenso de los Xironinos y Viejas Glorias.
Tras el Jaire Aventura- Los Rápidos de Arriondas, que preside Alberto Gutiérrez Cuadriello, quedó clasificado en segundo lugar el Club La Ribera- Oviedo Kayak, seguido de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella, Club Piragüismo el Sella de Ribadesella y Club Piraguas Villaviciosa-El Gaitero
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hasta siempre, José: En memoria de José Crespo, aficionado oviedista fallecido la semana pasada
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- ¿Adiós al Boombastic en Llanera? 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
- Los árboles empiezan a 'volar' en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante
- Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
- Un cajón de 3,40 metros de eslora anclado al fondo del mar y contrapesos de hormigón: así se ensaya en Gijón el futuro de los campos solares marinos
- Intervienen en la finca del ganadero asesinado en Ribadesella e incautan parte de sus animales: su pareja, investigada
- La multinacional estadounidense que se divide en dos y genera incertidumbre a sus más de 400 trabajadores en Asturias