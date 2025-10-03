Otra vuelta de tuerca a la compra del Cine Colón: Vox insiste en que el Ayuntamiento de Cangas de Onís no puede reabrir el expediente

El grupo municipal de Vox en Cangas de Onís ha vuelto a manifestar su rechazo a la actuación del equipo de gobierno en relación con el proceso de compraventa del Cine Colón, tras la sentencia judicial que declaró nulo el acuerdo plenario que aprobó dicha operación.

El concejal de Vox, Ángel Tejuca, ha acusado al Consistorio de intentar "obtener una victoria pírrica en el ámbito mediático" tras lo que califica como una "derrota contundente y sin paliativos en el juzgado". El edil sostiene que la decisión del gobierno del PP de retrotraer el expediente para solicitar el informe de patrimonio carece de fundamento legal, y contradice lo dispuesto en la sentencia firme dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº4 de Oviedo.

Según Tejuca, "dicha posibilidad viene vedada en la sentencia" que, afirma, no contempla en ningún momento la opción de subsanar el defecto mediante un nuevo trámite administrativo: "El fallo debe ser ejecutado en sus propios términos y en el mismo no se dice nada de retrotraer el expediente ya resuelto por sentencia firme".

El representante de Vox reproduce varios fragmentos del fallo judicial que, a su juicio, dejan claro que el procedimiento ha de anularse en su totalidad por la falta del informe perceptivo del Principado de Asturias, sin posibilidad de convalidación. Además, considera que el expediente podría estar afectado por caducidad.

Frente a esta interpretación, los populares, en un comunicado anterior, defendían estar cumpliendo "estrictamente" la sentencia, al haber convocado un pleno para acordar la ejecución del fallo, y suspender el procedimiento hasta que se emita dicho informe por parte del gobierno autonómico. Desde el Ayuntamiento se asegura que estas actuaciones "responden exactamente a lo que exige el pronunciamiento judicial".

Vox, sin embargo, insiste en que este enfoque es "torticero" y representa un intento de eludir la anulación de la compraventa: "Soslaya el Ayuntamiento que el fallo anula el acto impugnado por carecer de los requisitos formales para alcanzar su fin, sin entrar siquiera a valorar otros cinco motivos de impugnación", señala el concejal.

Tejuca ha querido lanzar un mensaje a los vecinos de Cangas de Onís, apelando a la confianza en el juzgado y en la defensa de la legalidad: "No seguiremos con polémicas estériles, pero continuaremos trabajando por el cumplimiento de la ley y por los intereses de nuestros convecinos, que el Ayuntamiento ignora", concluye.

Más de 2.000 firmas

Mientras tanto, más de 2.000 firmas respaldan la compra del Cine Colón, reflejo del apoyo de vecinos, asociaciones y colectivos del concejo a que este emblemático inmueble pase a ser de titularidad municipal y se destine al uso y disfrute de toda la ciudadanía canguesa. "Las firmas no cambian la sentencia, pero sí demuestran que el Cine Colón lo quiere la mayoría del pueblo", señalaba al respecto el alcalde, José Manuel González Castro en sus redes sociales.