Cincuenta años después: los exalumnos del Instituto Rey Pelayo se reencuentran en Cangas de Onís

Jornada muy especial y emotiva, plagada de recuerdos, la vivida este sábado por más de setenta exalumnos del Instituto Rey Pelayo, de Cangas de Onís. Se reunieron para conmemorar el 50º aniversario de la promoción que culminó el antaño COU en el curso académico 1975/76. Pero, en esta ocasión, la novedad fue poder conocer las nuevas dependencias del moderno edificio del centro de Secundaria cangués, que causó una grata impresión entre los exalumnos.

En aquella época, en los 60 y 70 del siglo pasado, el centro educativo acogió estudiantes procedentes no solo del concejo de Cangas de Onís, sino también de otros limítrofes como Ponga, Amieva, Parres, Onís, Cabrales o Ribadesella. Incluso también de lugares como León, Palencia, Ibias, Degaña, Cerredo, Cangas de Narcea, Tineo, Navelgas, Teverga, Tapia de Casariego, Cudillero, Lastres, Oviedo, Mieres, Villaviciosa, Bimenes, Nava o Colombres, sin olvidar los llegados desde Cantabria y Galicia.

Los exalumnos durante la proyección. / J. M. Carbajal

Los actos programados este sábado consistieron en una recepción en la Casa Riera (Oficina Municipal de Turismo), con la presencia de la Banda de Gaitas “Ciudad de Cangas de Onís”, para continuar con una visita guiada al Aula de la Monarquía Asturiana, Casa Dago (Centro de Visitantes del parque nacional) y a la Capilla de Santa Cruz. En el salón del IES Rey Pelayo disfrutaron de una proyección audiovisual, además de las actuaciones de la citada Banda de Gaitas y del Coro Mixto Peña Santa-Ramón A. Prada. Posteriormente, llevaron a cabo un almuerzo de confraternidad en el restaurante Finca Villa María-El Campanu, seguido de un guateque amenizado con música de las décadas de los 70 y 80.

El nuevo edificio del Instituto Rey Pelayo se inauguró el 17 de diciembre de 2024. El proyecto fue adjudicado en el año 2022 por 6,6 millones de euros a la una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Obras Generales del Norte S.A. (Ogensa) y Taller de Urbanismo e Ingeniería S.L. Ahora, el IES consta de cuatro edificaciones unidas entre sí: el edificio de talleres Formación Profesional (norte), el edificio principal (oeste), el edificio Vázquez de Mella (sur) y el edificio de unión con el principal (suroeste). A ellos se sumó la ampliación, al sur.