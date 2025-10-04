David Bermejo gana el VI Certamen Internacional de Poesía de Peñamellera Baja
J. Quince
El Ayuntamiento de Peñamellera Baja ha anunciado el fallo del jurado del VI Certamen Internacional de Poesía Cecilio Fernández Testón, en su categoría de soneto. El primer premio ha sido otorgado a David Bermejo Álvarez por su obra "El antisoneto".
En segundo lugar ha sido reconocida Lydia Calzada Teruel con su poema "Tiempo y agua astur", mientras que el tercer puesto ha recaído en Lucía Palomar Albarrán, autora de "Musgo y silencio".
En esta sexta edición se recibieron un total de 1.004 obras, de las cuales 994 fueron admitidas a concurso. El primer premio está dotado con 1.800 euros y una figura de bronce representativa del certamen. Por su parte, el segundo y tercer galardonados recibieron un diploma honorífico y una placa conmemorativa.
