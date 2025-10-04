Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llanes tira de gaita para pedir paz y justicia en Palestina

Una concentración con más de 200 personas exigió con consignas, banderas y música el fin de la masacre en Gaza y la ruptura de relaciones con Israel

Llanes con Palestina / J. Quince

J. Quince

Llanes

Más de 200 personas se concentraron este sábado en la villa de Llanes, junto al Casino, en una emotiva y contundente movilización solidaria con el pueblo palestino. La convocatoria se enmarcaba dentro de una ola de más de 80 concentraciones organizadas en distintas ciudades de España durante el fin de semana, para exigir justicia para Palestina y denunciar el genocidio perpetrado por parte del Estado israelí en la Franja de Gaza.

Bajo la lluvia, los asistentes portaron banderas y pañuelos palestinos, así como pancartas con mensajes mientras coreaban lemas como "Palestina libre", "No es una guerra, es un genocidio" o "¿Dónde están?, No se ven las sanciones a Israel". Durante el acto, se reclamó el fin de las relaciones diplomáticas y comerciales de España y la Unión Europea con el gobierno de Netanyahu mientras este no detenga su ofensiva en Gaza, así como el cese inmediato del comercio de armas.

Ante la propuesta de solución del conflicto planteada por Estados Unidos e Israel, desde la concentración se insistió en que la única salida debe pasar por una "paz justa" para Palestina y por la rendición de cuentas ante los crímenes cometidos.

"Que paren de morir inocentes y que los crímenes no queden impunes. Tiene que haber un tribunal que los juzgue. Nosotros tenemos que continuar con la lucha para que el gobierno de Netanyahu se sienta aislado y se dé cuenta de que así no se puede seguir", apuntó Ángel Álvarez Holguera, uno de los organizadores del acto.

Uno de los momentos más conmovedores fue la lectura de un manifiesto acompañado de poemas y de los nombres de un centenar de niños palestinos asesinados, una pequeña muestra de los más de 18.000 fallecidos en un conflicto que ya se ha cobrado más de 66.000 vidas. Los nombres de los menores, de entre cero y doce años, fueron leídos en voz alta por Mustafa Jarmouni, doctor por la Universidad de Alicante y profesor de la Escuela Oficial de Idiomas, en un silencio solo roto por la emoción y los aplausos de los asistentes, que guardaron después un minuto de respeto en memoria de las víctimas.

La parte musical corrió a cargo del reconocido gaitero Xuacu Amieva, que estrenó una pieza titulada "Palestina libre". El acto culminó con una danza prima colectiva que interpretaron los llaniscos bajo la lluvia.

A la concentración acudieron también representantes políticos, como la directora general de Memoria Democrática del Principado, Begoña Collado, y el coordinador autonómico de Podemos Asturies, Diego Ruiz de la Peña, quienes mostraron su respaldo a las reivindicaciones del movimiento solidario con Palestina.

"Cada vez somos más las personas que no nos sentimos representadas por los gobiernos ante la inacción y la incapacidad para detener este genocidio, y si nos sentimos representadas por la sociedad civil, los activistas de la flotilla y las personas que llevan dos años saliendo a las calles para exigir el fin del genocidio y la rotura de relaciones de todo tipo con Israel", señaló de la Peña.

