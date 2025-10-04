Lledías puja fuerte por su fiesta: 800 euros por la gran rosca de pan salado de San Francisco

Ni la intensa lluvia del sábado pudo apagar el espíritu festivo de Lledías, en el concejo de Llanes, donde la tradicional fiesta de San Francisco volvió a reunir a multitud de vecinos y visitantes en torno a su patrón. Una muestra del arraigo y la implicación de la comunidad local fue la subasta de los ramos, en la que la gran rosca de pan salado alcanzó los 800 euros en una puja vibrante, confirmando que, más allá de lo simbólico, la colaboración vecinal es clave para mantener viva la celebración.

Los festejos comenzaron el viernes con la plantación de la hoguera, que este año alcanzó los 45 metros de altura. La celebración continuó ayer con una intensa jornada que arrancó con un pasacalles y la procesión del santo, acompañado por las cuatro ofrendas florales portadas por los porruanos y escoltadas por las aldeanas. Tras la misa solemne y bajo la carpa instalada junto a la capilla, los cánticos tradicionales en honor a San Francisco pusieron banda sonora a un acto cargado de tradición y devoción.

El momento más emocionante llegó con la subasta de los ramos, dirigida por el concejal de Pueblos del Ayuntamiento de Llanes, Miguel Ángel Alonso Poo. Se subastaron decenas de panes artesanales, tanto dulces como salados, con el objetivo de recaudar fondos para la comisión de festejos. Las dos roscas dulces alcanzaron los 40 euros cada una, pero fue la gran rosca salada la que acaparó todas las miradas, llegando a venderse por 800 euros ante el asombro y los aplausos de los vecinos.

"Es una tradición importante que se hace en beneficio de la fiesta. Normalmente se venden todos los panes, dos dulces y uno salado, a 20 euros, y luego se puja alto por las tres roscas más grandes", explicó Francisco Llera.

Poe la tarde, la cultura tradicional continuó en la residencia Sierra del Cuera, donde se ofreció una muestra de bailes regionales, acercando la fiesta a los mayores del concejo. La noche trajo consigo una animada verbena con las actuaciones del Grupo Da Silva, La Década Prodigiosa y DJ Suárez, y una chocolatada para todos los asistentes.

La programación festiva concluirá este domingo con la misa de difuntos a las 18:00 horas, un acto solemne en recuerdo a aquellos que ya no están.