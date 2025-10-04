La lluvia no frena la XX Feria Regional de Quesos: una veintena de expositores en Cangas de Onís
El pimentón de Jaraíz de la Vera (Badajoz) llamó la atención de los visitantes de la cita, que contó con catorce queseros
La vigésima Feria Regional de Quesos arrancó a primeras horas de la deslucida jornada de este sábado, con predominio del intenso orbayu, en la villa de Cangas de Onís. La cita congregó a una veintena de stands y expositores bajo la amplia carpa habilitada en la céntrica plaza Camila Beceña, justo al lado de la casa consistorial.
Además de catorce queseros, participaron otros productos como mieles, sidra o marcas de la Denominación de Origen Protegido Vino de Cangas, un clásico ya en la cita. Uno de los puestos que más llamó la atención de los visitantes es el de pimentón ahumado artesano Jaraíz de la Vera (Badajoz), que acude por primera vez en ese evento.
El recinto, que contó con la actuación del cantante Fran Juesas, permanecerá abierto mañana, domingo, de 10.00 a 17.00 horas.
