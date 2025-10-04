Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La lluvia no frena la XX Feria Regional de Quesos: una veintena de expositores en Cangas de Onís

El pimentón de Jaraíz de la Vera (Badajoz) llamó la atención de los visitantes de la cita, que contó con catorce queseros

En imágenes: La lluvia no frena la XX Feria Regional de Quesos

En imágenes: La lluvia no frena la XX Feria Regional de Quesos

Ver galería

En imágenes: La lluvia no frena la XX Feria Regional de Quesos / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

La vigésima Feria Regional de Quesos arrancó a primeras horas de la deslucida jornada de este sábado, con predominio del intenso orbayu, en la villa de Cangas de Onís. La cita congregó a una veintena de stands y expositores bajo la amplia carpa habilitada en la céntrica plaza Camila Beceña, justo al lado de la casa consistorial.

Además de catorce queseros, participaron otros productos como mieles, sidra o marcas de la Denominación de Origen Protegido Vino de Cangas, un clásico ya en la cita. Uno de los puestos que más llamó la atención de los visitantes es el de pimentón ahumado artesano Jaraíz de la Vera (Badajoz), que acude por primera vez en ese evento.

El recinto, que contó con la actuación del cantante Fran Juesas, permanecerá abierto mañana, domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
  2. Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
  3. Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
  4. Intervienen en la finca del ganadero asesinado en Ribadesella e incautan parte de sus animales: su pareja, investigada
  5. Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
  6. Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”
  7. La gran fiesta de los reyes del vermú de Oviedo: Así celebró La Paloma su medio siglo en la calle Independencia
  8. Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)

Cincuenta años después: los exalumnos del Instituto Rey Pelayo se reencuentran en Cangas de Onís

Cincuenta años después: los exalumnos del Instituto Rey Pelayo se reencuentran en Cangas de Onís

Victoria con autoridad del Telecable, fuera de casa, en su estreno liguero (2-5)

Victoria con autoridad del Telecable, fuera de casa, en su estreno liguero (2-5)

Radiografía (con datos) de la vivienda asequible en Asturias: diagnóstico, remedios y Tokio como ejemplo

Radiografía (con datos) de la vivienda asequible en Asturias: diagnóstico, remedios y Tokio como ejemplo

La lluvia no frena la XX Feria Regional de Quesos: una veintena de expositores en Cangas de Onís

La lluvia no frena la XX Feria Regional de Quesos: una veintena de expositores en Cangas de Onís

En imágenes: La lluvia no frena la XX Feria Regional de Quesos

En imágenes: La lluvia no frena la XX Feria Regional de Quesos

Pablo Batalla Cueto, historiador y montañero gijonés: "Putin es fascismo a la rusa y Trump fascismo a la yanqui"

Pablo Batalla Cueto, historiador y montañero gijonés: "Putin es fascismo a la rusa y Trump fascismo a la yanqui"

Los famosos Gemelos Viajeros llegan a Asturias y dan su veredicto: "Vamos a volver rodando"

Los famosos Gemelos Viajeros llegan a Asturias y dan su veredicto: "Vamos a volver rodando"

Soy editora de compras y estos son los productos que sí merece la pena comprar en el Amazon Prime Day

Soy editora de compras y estos son los productos que sí merece la pena comprar en el Amazon Prime Day
Tracking Pixel Contents