Encuentro internacional de acuarelistas en Cangas de Onís

Cangas de Onís ha acogido este fin de semana el VI Encuentro Internacional de Acuarelistas y el I Encuentro Internacional de Urban Sketchers, al que concurrieron artistas de diversos países para pintar y compartir "su talento por las calles de nuestra ciudad", según comentó el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro.

En la jornada este domingo el epicentro vino a ser el vetusto robledal de San Antoniu, al pie de la ermita en la que se venera al santo patrón, en el populoso barrio de Cangas de Arriba. Además, también se celebró, en este caso en el parque municipal, un mercadillo con exposición de infinidad de acuarelas. La entrega de premios estaba programada para las cinco de la tarde en el salón de actos de la casa consistorial.