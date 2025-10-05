La Peña El Piles de Gijón gana una emocionante final en el Campeonato de Bolos del Festival de la Avellana de Infiesto
J. Quince
El deporte tradicional volvió a tener su lugar este fin de semana en Infiesto, dentro del programa de actos culturales y festivos del 54º Festival de la Avellana. El pasado sábado se disputó la gran final del Campeonato de Bolos, que este año celebró su XXXVI edición, coincidiendo con el IX Memorial Alfonsito.
La victoria fue para la peña El Piles, de Gijón, que se impuso a la Peña Sotrondio, de San Martín del Rey Aurelio, en una partida igualada y muy entretenida, según destacaron los organizadores. Hubo constantes alternancias en el marcador y tanteos altos en cada juego, aunque no fue hasta el décimo juego cuando El Piles consiguió despegarse para acabar cerrando el encuentro con un 14-11 a su favor.
En la lucha por el tercer y cuarto puesto, se enfrentaron los jugadores de la Peña Collera de Ribadesella contra la Peña Casa Cuqui de Granda, Siero. El inicio del duelo fue muy parejo, pero tras el cambio de tirada, los sierenses tomaron ventaja y los de Ribadesella ya no lograron reducir la distancia. El resultado final fue de 10-5 para Casa Cuqui, que se hizo así con el tercer puesto del torneo.
