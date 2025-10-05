Récord de sabor y ventas en Piloña: el Festival de la Avellana supera los 3.500 kilos vendidos

El 54º Festival de la Avellana de Piloña, celebrado este domingo en Infiesto, dejó cifras muy positivas para los 66 productores que pusieron a la venta más de 3.500 kilos de fruto, superando los 2.300 del año pasado. La jornada dejó buenas ventas a razón de nueve euros el kilo, un precio que fue bien recibido tanto por los vendedores como por el público.

A pesar de un verano seco y con mucho sol, la cosecha fue "bastante buena", así como la calidad de la avellana que en general salió pequeña y sabrosa. "El producto tiene mejor sabor que el año pasado, se nota más dulce. En cuanto al precio está bien, lo consideramos justo", señaló la piloñesa Rocío Crespo. "No hemos traído mucho, 20 kilos, pero han salido muy ricas", añadió Aladina Toraño, de El Texedal, que lleva 53 años viniendo a este festival que cada año, dice, "está mejor cuidado y valorado".

Ventas tardías

Las ventas tardaron en arrancar, pero, al filo del mediodía, comenzaron a animarse. Entre los visitantes, también hubo satisfacción con la calidad del producto. "Probamos unas cuantas y nos levamos un par de bolsas. Están bastante buenas", apuntó Alicia Tomás.

Además de los más de sesenta puestos de venta de avellana, la jornada incluyó un mercadillo y feria de artesanía y alimentación, además de la actuación musical de la Asociación Folclórica Picos de Europa.

Los premiados

El premio a la "Calidad de la Avellana" fue para Victoria Espina González, de El Piñuecu, seguida de María del Carmen Coballes y Román Canal Mateo. Agradecida, la ganadora compartió su secreto para conseguir el mejor fruto del certamen: "No me lo esperaba para nada, es la primera vez que llevo premio. El secreto no es nada más que esbillarlas y ponerlas a secar al sol para que queden buenas", confesó.

La familia Espina estuvo doblemente premiada, ya que el sobrino de Victoria, Eloy Mosteiro Espina, de El Moru, recibió el primer premio en "Mantenimiento de Plantaciones". Completaron el podio Isolina Lobeto y Manuel García. En "Presentación de la Avellana" el premio fue para José Faza. También se reconoció a la cosechera más joven, Ángela Melendi, de 8 años, y la de más veterana, Margarita Coviella, de 84 años.

Otras categorías premiadas

El festival también otorgó galardones a otros ámbitos de la cultura rural y el trabajo manual: TatePendiente ganó en la categoría de "Arquitectura Asturiana en Miniatura", Pequeños Caprichos en "Artesanía en madera", y el Taller La Panera se alzó con el premio en la modalidad de "Cera, Cuero y Manualidades". María Iglesias obtuvo el primer premio en "Originalidades" y María José González en "Talla". Además, Conchi Pérez y La Cerezal ganaron en Repostería Casera e Industrial, respectivamente.

El acto institucional contó con la presencia del alcalde de Piloña, Iván Allende, la vicepresidenta de la Junta del Principado, Celia Fernández, el director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, y el presidente del PP autonómico Álvaro Queipo, junto a representantes municipales de concejos vecinos.

El Festival concluyó con el IX Alcuentru de Bandes de Gaites L'Ablana, que llenó de música tradicional las calles de la capital piloñesa. Pero el ambiente festivo no termina, ya que Infiesto se prepara ahora para las Ferias y Fiestas de Santa Teresa, que comenzarán este miércoles y se extenderán hasta el sábado 11 de octubre.