AVALL denuncia "un pelotazo urbanístico" que afecta a una cueva con arte rupestre en Llanes

La Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) ha denunciado ante el Ayuntamiento llanisco, la Consejería de Cultura del Principado y el Servicio de Disciplina Urbanística de la CUOTA la construcción de una urbanización de chalets sobre el entorno de protección de la Cueva de Las Herrerías, en la parroquia de La Pereda. La cueva, declarada Bien de Interés Cultural en 2010, alberga valiosas pinturas rupestres del periodo magdaleniense, correspondientes al Paleolítico Superior.

Según la denuncia, una empresa inmobiliaria ha impulsado un proyecto para levantar cuatro viviendas unifamiliares en terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable de Especial Protección Cultural, vulnerando el decreto que protege la cueva y su entorno.

En el escrito presentado este lunes, señalan que las obras de parcelación, tala de árboles, desbroce y movimientos de tierra ya han comenzado, a pesar de que la empresa promotora no dispone de licencia de obra. El expediente urbanístico, cuya vista fue solicitada por la asociación en junio, no fue accesible hasta el 2 de octubre, casi cuatro meses después.

La Confederación Hidrográfica ya abrió un expediente sancionador contra la promotora por afectar al río Carrocedo, imponiéndole una multa de 1.900 euros, calificada por AVALL como "ridícula" en comparación con el valor del proyecto, estimado en más de un millón de euros.

Un informe del Servicio de Vigilancia Urbanística del Ayuntamiento, fechado el 20 de mayo, confirma que se han instalado vallados metálicos, depositado áridos y hormigonado postes sin contar con el "título habilitante" necesario, es decir, sin licencia.

Además, la asociación denuncia que la empresa solicitó la legalización a posteriori de las obras ante la Confederación Hidrográfica, una vez ya ejecutadas, lo que para AVALL representa una "invasión ilegal del área de protección del patrimonio histórico de la cueva de las Herrerías".

En su escrito, AVALL acusa al Ayuntamiento de Llanes de favorecer los intereses de la promotora al permitir la inclusión de las parcelas en cuestión dentro del núcleo rural de La Pereda durante la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aun en trámite. La asociación sostiene que esta maniobra viola el decreto de protección de la cueva y la califica de "pelotazo urbanístico".

"Lo más insólito de estos hechos es que pese a haberse presentado este proyecto para la construcción de cuatro viviendas unifamiliares en pleno área de protección del Patrimonio Histórico, sea el propio Ayuntamiento quien en la elaboración del PGOU haga apartado en favor de la propiedad privada, aceptando una parcelación de cinco parcelas", denuncia AVALL.

Además, recuerda que las parcelaciones en esta área se basan en un PGOU anulado por sentencia judicial firme, por lo que todo el procedimiento urbanístico se encuentra "sub iudice".

La asociación solicita la intervención inmediata de las autoridades autonómicas y locales para paralizar las obras, restaurar el entorno y depurar responsabilidades. Subraya que, según la Ley de Patrimonio de Asturias, cualquier amenaza sobre un BIC debe ser comunicada a la Consejería de Cultura, que está obligada a actuar.

Un expediente por parte del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Llanes llegó a abrir hace meses un expediente de disciplina urbanística por la ejecución de obras sin licencia en las inmediaciones de la cueva de Las Herrerías. La actuación incluía una instalación de mallas para delimitar varias parcelas clasificadas como suelo no urbanizable de núcleo rural según las normas provisionales del concejo. El Consistorio respondía así en mayo a la denuncia de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies que alertaba de los movimientos de tierras y cierres de fincas en el área declarada BIC.