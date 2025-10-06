Los escolares de Lastres entonan un himno por la paz en Gaza con una canción de Melendi

En un momento en el que el mundo clama por la paz, el Colegio Matemático Pedrayes de Lastres ha puesto el foco en una educación activa y comprometida. Durante el mes de septiembre, su alumnado ha profundizado en el conflicto de Palestina, adaptando el mensaje a todas las edades para fomentar la conciencia, el diálogo y la esperanza.

El centro colungués ha desarrollado un proyecto bajo el título de "Actualidad" vinculado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible que promueve la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Para acercar esta compleja realidad a los niños, se llevaron a cabo diversas actividades adaptadas a cada grupo.

Los alumnos visualizaron un vídeo explicativo sobre el conflicto palestino, mientras que los cursos mayores elaboraron una línea del tiempo con los hechos más significativos a lo largo de la historia. Los más pequeños crearon la bandera de Palestina usando distintos materiales, y juntos montaron un mural que ahora adorna el colegio, simbolizando el compromiso colectivo. La semana pasada, los niños continuaban trabajando el símbolo de la sandía desde una perspectiva artística, icono cultural de solidaridad con Palestina.

Otras clases diseñaron en la plataforma Canva diferentes infografías y carteles con mensajes claros que piden el fin de la guerra y, como culminación del proyecto, adaptaron la letra de una canción de Melendi para transformarla en un himno que reivindica la paz y el cese del conflicto.

Los alumnos del Matemático Pedrayes reciben un premio / R. J. Q.

Premio de la lectura

Además de este trabajo, el centro llastrín ha celebrado la obtención de un premio muy especial. El alumnado de cuarto curso, que este año cursa quinto, ganó el concurso "Pequeños gigantes de la lectura" con su videomontaje titulado "La historia de un libro", en el que explican de forma creativa y audiovisual el proceso desde la idea inicial del autor hasta que el libro llega a las librerías y bibliotecas.

El reconocimiento consistió en un lote de libros que ya forma parte del fondo lector del aula: "Se pudieron muy felices al llegar a clase y recibir su premio", destacó la directora, Desirée Martínez, "desde el centro sabemos lo importante que es una buena animación a la lectura para formar personas que lo disfruten a lo largo de sus vidas".