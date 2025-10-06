La Policía Local de Llanes refuerza su plantilla con tres nuevos agentes

El Ayuntamiento de Llanes acaba de reforzar la plantilla municipal de la Policía Local con tres nuevos funcionarios de carrera, dando así respuesta a las necesidades de personal y garantizando una mayor eficacia en la atención a la ciudadanía.

Los tres obtuvieron su plaza fija tras superar el proceso selectivo de la convocatoria conjunta organizada por el Principado de Asturias, pasando a formar parte de una plantilla de 17 agentes y un subinspector.

Durante los últimos tres años, el Consistorio viene reforzando e incrementando la plantilla de la Policía Local. Concretamente, este pasado verano fueron 36 policías en plantilla, contando subinspector, agentes funcionarios, interinos incorporados por acumulación de tareas y en prácticas, frente a los 29 agentes de los que se dispuso durante el verano de 2024.

"La llegada de estos tres nuevos agentes es una muestra más del compromiso del Ayuntamiento con la mejora de la seguridad, la proximidad y la calidad del servicio que la Policía Local presta a los vecinos y vecinas de nuestro concejo", señaló el alcalde llanisco, Enrique Riestra.