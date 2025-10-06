Ribadesella brinda por la tradición en una Folixa la Sidre con acento casero
El festival sidrero incluyó concursos de escanciadores, gaiteros y degustación de más de medio centenar de caldos artesanales
J. Quince
Ribadesella clausuró el domingo un fin de semana sidrero con el IX Concurso de Sidre Caseru de la Folixa de la Sidre y el IV Concursu d'Escanciadores de Ribeseya. El evento, organizado un año más por la asociación Entaína en el Campu Les Rolles, permitió degustar 58 palos de sidra, 21 ellos elaborados en el concejo, y cerró con 950 vasos vendidos en una jornada que atrajo a cientos de vecinos y visitantes que no quisieron perderse la cita.
El premio a la mejor sidra de esta edición fue para Víctor Rodríguez, de Forfontia Siero, seguido del también sierense Rubén Quidiello, de Feleches, y Héctor García, de Villahormes (Llanes). En cuanto al mejor caldo local, el galardón fue a parar a Víctor Soto, de la localidad de Tezangos, un podio que completaron Pedro Granda, de Rucales y José Martínez, de Cuerres.
Salvador Ondó volvió a coronarse rey del concurso de escanciadores, puntuable para el XXXII Campeonatu d'Asturies; mientras que el riosellano Iván Prieto ganó en categoría local.
El programa durante los tres días de folixa incluyó conciertos, actividades, deportes tradicionales y el V Concurso "Gelu Cuervo" de gaita en el que se impuso Moisés Cuetos, de 18 años y procedente de La Felguera. En la categoría infantil el triunfo fue para el gijonés Rodrigo Carballo, de 13 años.
