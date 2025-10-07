Adiós a Emilio Serrano, el empresario que transformó en licor los sabores de Asturias y llevó a la región a Fitur: "Cuando hablan los silencios, escuchan los sentimientos"

El empresario y escritor riosellano Emilio Serrano Quesada falleció durante la tarde de ayer, rodeado de su familia, en la misma casa de San Martín de Collera, en Ribadesella, donde había nacido hace 92 años. Su dilatado e intenso periplo vital deja una profunda huella con un gran legado cultural y multitud de amistades derivadas de su ejemplar actividad empresarial y su fecunda faceta intelectual.

En su extensa y pétrea mansión de Collera, inundada por 7.500 libros, 382 cuadros y más de un centenar de trofeos, reconocimientos y distinciones, apenas quedaba un hueco libre para colocar en sus estanterías su último y séptimo libro, de despedida, titulado "Mis vivencias en buscada soledad", editado en mayo con motivo de su 92 cumpleaños.

"Estoy plenamente convencido en mis meditaciones de buscada soledad que, cuando los silencios hablan, los sentimientos escuchan", sentenciaba. Su último libro dedicado a su familia, amistades y herederos "tiene como único fin darles a conocer como traté de gobernar mis éxitos y errores a lo largo de mi vida". "Es una privada confesión con mi yo interno. Cuando uno busca un momento de su tiempo y se detiene en sus meditaciones siempre surge, a mi avanzada edad, un refugio espiritual, pleno de sentimiento, donde he procurado sentirme afortunado con un pasado feliz y generoso. En el equipaje de mi viaje por la vida siempre llevé la maleta repleta de sueños, ilusión y esperanza", sentenciaba.

Las 365 reflexiones que compartía en su libro, una para cada día del año, suponen un testamento literario de su intimidad y una confesión con su yo interno. Este gran conservador de lo material y de lo espiritual, tenía contabilizadas los cientos de felicitaciones que recibió por su cumpleaños y las casi mil por Navidad.

De niño, entre los 5 y los 17 años, se trasladó a vivir a Quintanar de la Orden, en Toledo, donde su padre Emilio fue a sustituir a su abuelo Julián en Anís de La Asturiana. Después fundó anís Tico-Tico en Madrid y recorrió casi todos los pueblos de las provincias de Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Madrid abriendo mercado a su producto. Esos viajes, a principios de los años cincuenta, los realizó en la primera moto Guzzi que llegó a España, la número 12, fabricada en Italia y que aún conservaba en perfecto estado. Luego cambió la moto por un Ford de 1932 que también conservaba "pero no está en muy buen estado", matizaba.

En 1960, su padre fundó en Collera, junto a sus cinco hijos, Destilerías Los Serranos, en el mismo lugar donde su bisabuelo materno Bernardo Llano ya había ejercido como destilador de licores. Por lo tanto, Emilio Serrano llevaba el alambique en su sangre desde que nació ya que en su empresa familiar confluyen dos distintas dinastías de destiladores: una originaria de Collera, en Ribadesella, desde 1870, y otra de Quintanar de la Orden, en Toledo, desde 1895.

Este modélico empresario, colaborador habitual de LA NUEVA ESPAÑA, siempre combinó el alambique con la literatura. Prueba de ello son los seis libros que precedían a "Mis vivencias en buscada soledad": "Postales de ayer, palabras de hoy", "Con sabor a guindas", "Desde mi desván, soltando amarras", "El caso de Los Serranos", "Brisas de mar y silencio" y "Reflexiones en la intimidad del confinamiento". También ha publicado otros siete libros en colaboración con otros escritores como Manuel Vázquez Montalbán.

Entre las decenas de distinciones que decoran las paredes de su casa, cuidadosamente enmarcadas, destacan los títulos de Hijo Predilecto de Ribadesella, recibido en 2009, la Medalla de Plata del Principado de Asturias de 2014 y el Premio de Turismo de 1997 por ser pionero de la presencia de Asturias en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Junto a sus amigos Francisco Rodríguez, presidente de Reny Picot, y Pepe Cosmen, fundador del grupo ALSA, lideraba el grupo de asturianos más laureados con más de un centenar de reconocimientos cada uno de ellos.

Ha pronunciado quinientos pregones por toda la geografía asturiana y trabajaba actualmente en su próximo proyecto de un libro recopilatorio que llevaría por título "Mis pregones por Asturias". Gran defensor y estudioso de la sidra, en los años ochenta, realizó más de mil análisis para conocer su calidad con el fin de contribuir a su mejora.

"Saber aprender" es la cura que utilizaba en su día a día contra el envejecimiento. El amor a su oficio también le hacía ser destilador de palabras y en su prosa poética se escuchaba siempre el sonido de la vida llena de imprevistos: alegrías y tristezas, debilidades y fortalezas de fe, ilusión y esperanza. Escribía como único proyecto viable de dictarle a su conciencia sus pensamientos y como una especie de privada confesión con el lector en la que el autor se aliviaba de sus pecados, sin penitencia alguna, para dar tranquilidad a su paz interna.

Emilio no ponía límite a sus propias fronteras y se perdía por esos caminos escondidos, apenas transitados en la sociedad actual, para salir al encuentro de valores olvidados que fortalecen el eco de sus sentimientos y recuerdos. A sus 92 años, nada le impedía exponer sus impresiones y decir abiertamente lo que sentía. Escribía por auténtica vocación y se emocionaba ante los detalles que le rodeaban y que, sencillos o complicados, eran parte de la intensa actividad de su trayectoria vital.

Destilaba sus recuerdos con el mismo mimo y cuidado que ponía en el alambique para unir, cargados de emociones, pasado y presente sin olvidarse del futuro. Sus artículos eran fruto de una ordenada madurez en la que, cuando los años pasan, se valora el tiempo de otra manera y su lectura nos ofrecía un determinado sentimiento de afecto y amistad.

Este modélico empresario y escritor de particular estilo, cultivaba como nadie la prosa poética y había heredado por partida doble de sus ancestros familiares la pasión y devoción por el alambique. Siempre apostaba por la calidad antes que por la cantidad. Su trabajo, sin prisa, pero sin pausa, le ha permitido consolidar una marca de prestigio en el competitivo mercado nacional e internacional. El secreto de su éxito: ser él mismo, no dejarse arrastrar por las modas pasajeras y poner amor, ilusión, dedicación y pasión en todo lo que hacía.

Con su prosa poética, que cultivaba con una cadencia y un ritmo muy particular, unida a su especial sensibilidad y romanticismo para transmitir sus sentimientos y emociones, conseguía convertir lo difícil en fácil y hablar en poesía a través de su prosa. Este Quijote sin lanza, consiguió vencer a los molinos de viento de la competitiva sociedad actual y escribía a través de una poesía en movimiento.

En su extensa y pétrea mansión de Collera, construida en 1878, Emilio Serrano nació y murió, y allí encontró su lugar preferente de recogimiento para sus profundas reflexiones y su extenso trabajo como ejemplar destilador de licores y de ideas.