Las espectaculares imágenes de la “superluna del cazador” desde Asturias: el fotógrafo que captó las auroras boreales de Llanes lo ha vuelto a hacer

Una imagen vale más que mil palabras y ver la “luna del cazador” sobre el “castro de las gaviotas”, en Llanes, es una de esas fotografías que no precisan descripción. Pero, de necesitarla, aquí van estas líneas.

La “luna del cazador”, también conocida como la luna del campesino, se da en torno al equinocio de otoño. En España, comenzó a dejarse ver al atardecer del lunes, pero brilló durante toda la noche y hasta bien entrada la mañana del martes. Era fácil verla y también retratarla, pero el fotógrafo Alfonso Tomás estuvo allí para seguir su trayectoria en una secuencia de 396 fotos, una cada dos segundos, en lo que se conoce como “time lapse”.

Mientras la luna trazaba su camino en toda su plenitud, varios paseantes con sus mascotas disfrutaban del momento desde la playa de la Huelga, en Villahormes (Llanes).

Aunque el maliayés se define como fotógrafo “de amaneceres”, no es la primera vez que sucumbe a los encantos de las luna. Lo hizo en enero, al captar la "Luna de Lobo", como se conoce a la primera llena del año, sobre el faro de Lastres.

Es el autor de otras imágenes impresionantes, como la aurora boreal de hace un año. Este fenómeno propio de los polos se dejó ver en varios puntos de España en octubre de 2024 y el fotógrafo se hizo con una espectacular colección de auroras boreales sobre la costa llanisca.

La aurora boreal en el castro de Las Gaviotas, un conocido enclave del litoral llanisco. / Alfonso Tomás

¿Qué es la luna del cazador?

La “luna del cazador” tiene un gran simbolismo entre las culturas ancestrales. Esta denominación se toma del calendario lunar tradicional de los pueblos agricultores de Norteamérica. Este fenómeno está relacionado históricamente con el periodo posterior a la cosecha. La luz que emitía esta imponente luna permitía a los ciudadanos hacer actividades por la noche, como la caza o la recolección, que les permitían hacer acopio de comida para el invierno.

Una de las características que hacen única a la luna llena de este octubre es que es una superluna. Este término se utiliza cuando la luna llena coincide con el perigeo, es decir, el punto más cercano de la Luna a la Tierra durante su órbita. El resultado es una luna más grande y más brillante; una luna en su máximo esplendor.