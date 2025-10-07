Llanes completa la pavimentación del camino de Soprunu, en Lledías

Esta semana se han completado las labores de pavimentación de caminos que el Ayuntamiento de Llanes venía desarrollando en la localidad de Lledías, adjudicadas en 37.358 euros.

El camino de Soprunu, en el que se han ejecutado las obras, presentaba algunos baches y ciertas zonas en las que la rasante no era óptima, con la mayor parte de su recorrido delimitado por muros de piedra. Además del camino principal, los trabajos han afectado también a un ramal que se encontraba en peores condiciones al estar la zahorra tapada en la mayor parte de su superficie por abundante tierra vegetal, lo que a su vez impedía el correcto drenaje de aguas superficiales.

La actuación abordó en una primera fase la limpieza de ambos caminos con el oportuno desbroce y perfilado de los bordes en tierra, así como la retirada de la tierra y vegetación presente. También se realizó el saneo de la zona ajardinada, retirando un muro y un árbol existentes.

En la segunda fase se excavó una zanja de 150 metros en el terreno para proceder a la colocación de una tubería de abastecimiento de aguas de polietileno, y se extendió una capa de zahorra de 12 centímetros de espesor en el camino principal y de 15 en el ramal. Sobre ella se extendió una capa de rodadura de mezcla de bituminosa en caliente de 5 centímetros de espesor.

Se ha construido también un tramo de bordillo de hormigón y una rígola para facilitar el drenaje de las aguas superficiales, y se realizaron en zahorra dos sobre anchos en el camino de Soprunu para facilitar el cruce de vehículos, dado el ancho reducido de la calzada.

Los trabajos en Lledías formaban un lote de un contrato que también está ejecutando la pavimentación de caminos en otras localidades como Bricia y La Pereda, así como el que une Turanzas con Posada la Vieja, adjudicados por un importe conjunto de 168.164 euros.