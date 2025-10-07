Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llanes completa la pavimentación del camino de Soprunu, en Lledías

La obra, adjudicada en 37.358 euros, forma parte de un contrato, por un importe conjunto de 158.164 euros, que también está abordando trabajos en Bricia, en La Pereda, y en el vial que une Turanzas con Posada la Vieja

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra y el concejal de Pueblos, Miguel Ángel Alonso visitan las obras terminadas en Lledías

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra y el concejal de Pueblos, Miguel Ángel Alonso visitan las obras terminadas en Lledías / R. J. Q.

J. Quince

Lledías (Llanes)

Esta semana se han completado las labores de pavimentación de caminos que el Ayuntamiento de Llanes venía desarrollando en la localidad de Lledías, adjudicadas en 37.358 euros.

El camino de Soprunu, en el que se han ejecutado las obras, presentaba algunos baches y ciertas zonas en las que la rasante no era óptima, con la mayor parte de su recorrido delimitado por muros de piedra. Además del camino principal, los trabajos han afectado también a un ramal que se encontraba en peores condiciones al estar la zahorra tapada en la mayor parte de su superficie por abundante tierra vegetal, lo que a su vez impedía el correcto drenaje de aguas superficiales.

La actuación abordó en una primera fase la limpieza de ambos caminos con el oportuno desbroce y perfilado de los bordes en tierra, así como la retirada de la tierra y vegetación presente. También se realizó el saneo de la zona ajardinada, retirando un muro y un árbol existentes.

En la segunda fase se excavó una zanja de 150 metros en el terreno para proceder a la colocación de una tubería de abastecimiento de aguas de polietileno, y se extendió una capa de zahorra de 12 centímetros de espesor en el camino principal y de 15 en el ramal. Sobre ella se extendió una capa de rodadura de mezcla de bituminosa en caliente de 5 centímetros de espesor.

Se ha construido también un tramo de bordillo de hormigón y una rígola para facilitar el drenaje de las aguas superficiales, y se realizaron en zahorra dos sobre anchos en el camino de Soprunu para facilitar el cruce de vehículos, dado el ancho reducido de la calzada.

Los trabajos en Lledías formaban un lote de un contrato que también está ejecutando la pavimentación de caminos en otras localidades como Bricia y La Pereda, así como el que une Turanzas con Posada la Vieja, adjudicados por un importe conjunto de 168.164 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
  2. La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
  3. Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
  4. Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
  5. Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
  6. Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
  7. Martín Peláez lamenta la derrota del Real Oviedo y anuncia sorpresas: 'Serán potentes e históricas
  8. Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón

Mil invitados procedentes de 30 países estarán en la fiesta de cumpleaños más inclusiva de Gijón

Mil invitados procedentes de 30 países estarán en la fiesta de cumpleaños más inclusiva de Gijón

Nuevos datos sobre la muerte de Mario Biondo, esto es lo que dice la policía científica sobre el fallecimiento del cámara: "Incompatible con las marcas del cuello"

Nuevos datos sobre la muerte de Mario Biondo, esto es lo que dice la policía científica sobre el fallecimiento del cámara: "Incompatible con las marcas del cuello"

Un mar de recuerdos en el velatorio de Emilio Serrano en Ribadesella: "el visionario" que respondió en un billete a Ruiz Mateos cuando intentó comprarle la destilería

Un mar de recuerdos en el velatorio de Emilio Serrano en Ribadesella: "el visionario" que respondió en un billete a Ruiz Mateos cuando intentó comprarle la destilería

Llanes completa la pavimentación del camino de Soprunu, en Lledías

Llanes completa la pavimentación del camino de Soprunu, en Lledías

El limpiaparabrisas: la curiosa señal que hace tu bebé para decirte que está saciado y que no conocías

El limpiaparabrisas: la curiosa señal que hace tu bebé para decirte que está saciado y que no conocías

La Comarca de la Sidra, a todo gas: los coches eléctricos de carreras de estudiantes de Bimenes y Nava consiguen nuevos premios en Cantabria

La Comarca de la Sidra, a todo gas: los coches eléctricos de carreras de estudiantes de Bimenes y Nava consiguen nuevos premios en Cantabria

Lara Álvarez abre su corazón en Instagram con un inesperado mensaje y unas imágenes que lo dicen todo: "Amor asturiano"

Lara Álvarez abre su corazón en Instagram con un inesperado mensaje y unas imágenes que lo dicen todo: "Amor asturiano"

Así avanzan los trabajos en los terrenos de Naval Gijón (en imágenes)

Así avanzan los trabajos en los terrenos de Naval Gijón (en imágenes)
Tracking Pixel Contents