Un mar de recuerdos en el velatorio de Emilio Serrano en Ribadesella: "el visionario" que respondió en un billete a Ruiz Mateos cuando intentó comprarle la destilería

Ribadesella amaneció este martes conmocionada por la pérdida, a los 92 años, de Emilio Serrano Quesada, vecino ejemplar y figura imprescindible en la historia reciente del concejo. Empresario, escritor, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA y pionero en la promoción turística de su tierra natal, Emilio fue también un hombre entusiasta, entrañable y comprometido con su gente. Su recuerdo, lleno de afecto y respeto, trasciende cualquier faceta profesional y permanece vivo en la memoria de quienes compartieron con él su vida y que hoy lloran su ausencia. Muchos de ellos pasaron este martes por su capilla ardiente en el tanatorio riosellano.

Al frente de la histórica Destilería Los Serranos, que lleva el nombre de la saga familiar, Emilio supo mantener viva una tradición centenaria en la elaboración artesanal de licores, convirtiendo la empresa en un referente de la identidad local y del mundo rural asturiano. "Intentaremos seguir sus pasos, manteniendo entre todos su legado", expresó su sobrina, Cristina Serrano Alonso, en nombre de su familia: "Era un hombre muy familiar, cercano con la gente y estaba profundamente enamorado de su pueblo. El cariño que siempre tuvo hacia los demás, lo estamos recibiendo hoy".

Palabras de cariño y admiración

En la capilla ardiente, instalada ayer en la villa riosellana, solo se escucharon palabras de cariño y admiración: "Fue un visionario", resumían muchos de los que se acercaron a dar el pésame. No faltaron adjetivos para definir a un hombre que deja una profunda huella en quienes lo conocieron; "una persona muy querida, generosa, amable, profesional, meticulosa y espléndida", recalcaron. Y, también, "amigo de sus amigos, solidario, culto, competente e inteligente, con importantes valores, gran capacidad de diálogo y facilidad de palabra".

Uno de los recuerdos más entrañables lo compartió José Antonio Álvarez, amigo íntimo desde hace tres décadas: "Le conocí en Morcín, cuando dio un pregón, y su texto me impactó. Me presenté y le pedí una copia, que me envió tres días después. Desde entonces, nos hicimos más que amigos", recordó. Serrano acumuló a lo largo de su vida numerosos premios y distinciones y llegó a pronunciar cientos de pregones por toda la geografía asturiana que pretendía recopilar en un libro.

Velatorio de Emilio Serrano Quesada, en Ribadesella / J. Quince

Una vida llena de anécdotas

Su agudeza y su característico sentido del humor quedaron reflejados en anécdotas, como cuando Ruiz Mateos intentó comprarle su empresa, y Emilio, con su estilo inconfundible, escribió en un billete de mil pesetas: "No está en venta". También su gran memoria y creatividad. Amante de los clásicos de la literatura, Emilio se sabía de memoria cientos de poemas y, durante los meses más duros de la pandemia, llegó a escribir hasta 500 poesías. "Era muy reflexivo y conversador. Tenía unas virtudes humanas e intelectuales extraordinarias", comentó Teresa Fernández, amiga del fallecido. Muchas de esas virtudes se han visto reconocidas a lo largo de su vida con títulos y distinciones, como la Medalla de Plata de Asturias, el nombramiento como Hijo Predilecto de Ribadesella o el "Asturiano del mes" otorgado por LA NUEVA ESPAÑA.

Más allá de su intelecto, por el que Emilio Serrano era un hombre muy respetado, fue un riosellano profundamente querido. "Ibas por la calle con él y no caminabas porque todo el mundo lo paraba para decirle algo", afirman aquellos que compartieron numerosos momentos con él. Vital, generoso y solidario, su ausencia deja un vacío difícil de llenar.

Luto oficial

El Ayuntamiento de Ribadesella ha decretado dos días de luto oficial en memoria de su Hijo Predilecto, título acordado en el pleno del 24 de septiembre de 2008. "Ribadesella pierde a uno de sus hijos predilectos, un vecino ejemplar que destacó tanto en su faceta empresarial como en la intelectual. Incansable impulsor de las actividades turísticas y una persona generosa, solidaria, dialogante y sobre todo un amante de Ribadesella", señaló el alcalde Paulo García.

El funeral de Emilio Serrano tendrá lugar este miércoles a las 13:00 horas en la iglesia parroquial de San Martín de Collera, justo al lado de la destilería que lleva su nombre y que es ya un emblema de su amado concejo que lo vio nacer y que lo vio partir.

Conmoción en el sector turístico

Entre los muchos premios y distinciones que atesoraba el empresario y escritor Emilio Serrano Quesada figuraba, desde 2011, el de "Embajador de la Asturianía". Así lo han recordado en Otea (Hostelería y hotelería de Asturias), cuyo presidente, José Luis Álvarez Almeida, quiso destacar la importancia del empresario en el desarrollo del sector turístico en el Principado.

Almeida, presidente también de Hostelería de España, ha trasladado este martes el "más sincero y sentido pésame a la familia y amigos" por parte del sector turístico y hostelero. "Somos muchos quienes valoramos y reconocemos el intensísimo trabajo que Emilio Serrano desarrolló por el bien de Asturias y, en particular, por el impulso de su sector turístico, especialmente en la comarca oriental", añadió.

El título de "Embajador de la Asturias" es el máximo galardón de Otea. "Tuvimos el honor de reconocer su gran labor en el año 2011, entregándole con todo merecimiento el reconocimiento. Se le otorgó por sus valores y su inmensa dedicación a la esencia y el turismo de nuestra región", resaltó Almeida.

Quien concluyó: "Asturias se construye y crece gracias al esfuerzo y al compromiso inquebrantable de personas con una personalidad tan intensa como la de Emilio Serrano. Por su legado y por su entrega a nuestra tierra, quedará siempre en nuestro recuerdo".