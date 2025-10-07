La mejora del abastecimiento de agua en Guadamía afectará a 2.500 vecinos de Ribadesella

El Principado de Asturias ha autorizado un gasto de 1.328.433 euros para la mejora de la red de abastecimiento de Guadamía, en Ribadesella. Estas obras promueven la cohesión territorial, la adaptación al cambio climático y la mejora de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

La intervención, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), aumentará la cantidad y calidad del agua disponible y garantizará el suministro en épocas de escasez, al evitar los problemas que genera la reducción de caudales y el incremento de población durante el verano.

El proyecto consiste en la renovación integral del sistema de suministro de agua en los pueblos de Cuerres, Toriellu, Camangu, Meluerda y Collera, así como en los barrios de la zona alta de Riabadesella, lo que beneficiará directamente a unas 2.500 personas.

Entre las actuaciones previstas se incluye una nueva captación subterránea en Guadamía, la renovación dela conducción principal, la modernización del bombeo de la estación de Belmonte, la instalación de un sistema de tratamiento y la creación de un nuevo depósito.