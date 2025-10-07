La mejora del abastecimiento de agua en Guadamía afectará a 2.500 vecinos de Ribadesella
La actuación busca garantizar el suministro en verano, afectará a cinco localidades y costará 1,3 millones de euros
J. Quince
El Principado de Asturias ha autorizado un gasto de 1.328.433 euros para la mejora de la red de abastecimiento de Guadamía, en Ribadesella. Estas obras promueven la cohesión territorial, la adaptación al cambio climático y la mejora de los servicios que se prestan a la ciudadanía.
La intervención, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), aumentará la cantidad y calidad del agua disponible y garantizará el suministro en épocas de escasez, al evitar los problemas que genera la reducción de caudales y el incremento de población durante el verano.
El proyecto consiste en la renovación integral del sistema de suministro de agua en los pueblos de Cuerres, Toriellu, Camangu, Meluerda y Collera, así como en los barrios de la zona alta de Riabadesella, lo que beneficiará directamente a unas 2.500 personas.
Entre las actuaciones previstas se incluye una nueva captación subterránea en Guadamía, la renovación dela conducción principal, la modernización del bombeo de la estación de Belmonte, la instalación de un sistema de tratamiento y la creación de un nuevo depósito.
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
- Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
- Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
- Martín Peláez lamenta la derrota del Real Oviedo y anuncia sorpresas: 'Serán potentes e históricas
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población